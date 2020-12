La PS5 Pro commence déjà à faire parler d’elle (et ce n’est pas une blague)

Connaissez-vous la PS5 ? Mais si, cette nouvelle console next-gen de neuvième génération qui est disponible un peu partout dans le monde depuis le 19 novembre 2020 et que la plupart des joueurs attendent encore suite aux nombreuses ruptures de stocks. Mais aussi, cette fameuse console qui a réalisé un lancement historique.

Alors que la console commence juste son cycle de vie (qui devrait durer six à sept ans), et que nous approchons tout doucement du premier Noël de la PS5, avec de premiers chiffres qui risquent d’être assez impressionnants, voilà que les premières informations autour d’une « PS5 Pro » (nom provisoire) reviennent sur le devant de la scène.

Il y a un an, au mois de décembre 2019 (bien avant le reveal de la PS5), Sony expliquait qu’avec l’avancée technologique, une console de jeu vidéo ne peut plus avoir une durée de vie d’une dizaine d’années. Et que des consoles intermédiaires (comme la PS4 Pro ou la Xbox One X) sont désormais essentielles pour faire évoluer le matériel.

Par le passé, le cycle de vie pour une nouvelle console était de 7 à 10 ans. Mais vu le développement et l’évolution très rapide de la technologie, il est dans les faits question d’un cycle de 6 à 7 ans désormais. Et en plus de ça, nous ne pouvons pas pleinement suivre ce développement rapide de la technologie.

Par conséquent, notre raisonnement vis-à-vis de la PS5 est que cette dernière aura un cycle d’environ 6 à 7 ans. Et si nous disposons d’un cycle de vie de cette durée nous devrions avoir la possibilité d’apporter des changements au hardware et d’y incorporer des avancées technologiques. Le test derrière ce raisonnement était la PS4 Pro qui a été commercialisée à la moitié du cycle de vie de la PS4.

La firme nippone ne semble pas perdre de temps puisque les travaux autour d’une PS5 Pro seraient déjà en cours avec une console qui pourrait s’annoncer vraiment puissante.

La PS5 Pro, une console avec deux cartes graphiques ?

C’est donc dans un nouveau brevet déposé en il y a près de deux ans, en janvier 2019 (rendu public en juillet dernier), nous découvrons des infos sur un « design de CPU/GPU évolutif pour console de jeu destiné à des consoles de salon et au cloud gaming ».

La technologie du système sur une puce (SoC) peut être appliquée sur des consoles de simulation vidéo comme le sont les consoles de jeu. Et plus particulièrement, un seul SoC peut être fourni pour une version « light » de la console tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour produire une version « haut-de-gamme » de la console bénéficiant de plus grandes capacités de calcul et de stockage que la version « light. »

Sony explique ici qu’il y aurait donc plusieurs processeurs graphiques présents dans la prochaine console. Ce qui permettrait d’obtenir une puissance assez impressionnante. Mais ce n’est pas tout…

La console « haut-de-gamme » peut également contenir plus de mémoire comme de la mémoire vive (RAM) ainsi que d’autres fonctionnalités. Elle peut également être exploitée dans le cadre d’une machine optimisée pour le cloud qui utilise la même puce que la console mais avec de meilleure performances.

Cette nouvelle PS5 pourrait également mettre en avant toute la partie « Cloud Gaming ». Ce qui serait logique lorsque l’on pense quee Sony prépare une alternative au fameux Xbox Game Pass. Est-ce qu’une alternative au XCloud serait aussi en chantier du côté de PlayStation ?