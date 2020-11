PS5 : finalement Sony prépare sa riposte au Xbox Game Pass

Dans la guerre des consoles next-gen que se livrent Sony et Microsoft, les deux entreprises ont adopté deux stratégies totalement différentes. En déficit de ventes, l’américain met en avant son service Xbox Game Pass pour attirer de nouveaux joueurs. Le japonais, de son côté, enregistre des ventes records à chaque nouveau modèle (hormis la PS3), aussi il parie sur des exclusivités devenues populaires.

Souvent évoquée (voire réclamée par certains joueurs) l’arrivée d’un service comparable au Game Pass sur consoles Playstation a toujours été balayée par Sony. Pour le japonais, cette formule ne s’inscrivait pas dans sa stratégie et ne correspondait pas à sa philosophie.

Contre toute attente, dans une interview accordée à Tass, le Président de Sony Interactive Entertainment a annoncé que Sony travaillait bien sur un service concurrent du Xbox Game Pass. À la question « Comment Sony compte répondre à Microsoft et son Xbox Game Pass », Jim Ryan répond :

Il y a effectivement des choses à venir, mais pas encore aujourd’hui. Nous avons le PlayStation Now qui est notre service d’abonnement, et qui est disponible dans un certain nombre de marchés.

Cette déclaration a forcément fait sensation. Car cette année plus que jamais, Sony et Microsoft ont adopté une stratégie tout à fait différente pour le lancement de leurs Xbox Series et PS5.

Un Game Pass sur PS5 ? Oui, mais…

Microsoft et Sony adoptent donc deux philosophies pour (re)conquérir les joueurs. Si le japonais propose déjà des services avec PS Now et PS+, l’offre est loin d’atteindre le niveau d’un Xbox Game Pass.

Pour l’heure, Sony propose via son abonnement l’accès à un catalogue de jeux anciens. De son côté, Microsoft mise sur sa stratégie d’acquisition de studio de développement et met à disposition des abonnés Game Pass les derniers jeux dès le jour de leur sortie. Cerise sur le gâteau, la formule Game Pass Ultimate donne accès au service EA Play comprenant des licences à succès comme FIFA, NBA Live ou encore Madden.

Difficile de savoir ce que Sony Interactive Entertainment prépare pour contrer ce Xbox Game Pass. Certains observateurs imaginent un service PS+ plus complet, incluant des jeux plus récents. De là à dire que Sony lancera un Game Pass à la sauce PS5, nous n’y sommes pas.

D’abord parce que le japonais ne dispose pas des ressources financières pour supporter les pertes économiques d’un tel service. Microsoft l’a répété à maintes reprises, le Game Pass n’est pas rentable mais lui permet de faire entrer les joueurs dans son univers, sur ses consoles, avec ses services.

Ensuite parce que lancer un Game Pass similaire à celui de Microsoft serait un virage à 180° par rapport à sa stratégie basée sur les exclusivités. Vendre un jeu exclusif 80 euros ou le proposer gratuitement dans un abonnement à 10 euros par mois ? La question est vite répondue.