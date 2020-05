Playplay lève 10 millions d’euros pour son service de création de vidéos destiné aux entreprises

La startup parisienne Playplay, qui a développé un outil de création vidéo à destination des entreprises, vient d’obtenir un financement de 10 millions d’euros. Son service très intuitif permet de créer facilement des vidéos originales en quelques minutes. Ce tour de table a été mené par Balderton Capital aux côtés de Point Nine et de Kerala Ventures.

La jeune pousse a été fondée en 2017 par Thibaut Machet, Aurélien Dayres et Clément Moracin, tous les trois anciens employés d’Eurosport. Grâce à cette levée de fonds, elle souhaite renforcer son positionnement à l’étranger et augmenter son effectif qui compte aujourd’hui 40 collaborateurs.

Leur idée est simple : rendre accessible la création de vidéos commerciales ou marketing à des profanes pour pouvoir communiquer, divertir et informer le public grâce à ce média. La vidéo est en effet le contenu qui génère le plus d’impact et d’engagement, et elle peut être regardée partout.

La stratégie de communication via les vidéos occupe une place prépondérante

« La vidéo est le contenu le plus impactant et engageant pour communiquer sur les plateformes digitales. Cependant, ce format reste complexe et cher à produire, générant beaucoup de frustration au sein des équipes communication, marketing et réseaux sociaux » déclare Thibaut Machet, CEO et cofondateur de Playplay.

L’entreprise s’est positionnée sur un marché où l’offre était absente ou inadaptée. En effet les services de communication d’une entreprise qui voudraient créer des vidéos ont seulement deux options : soit passer par des agences de communications extrêmement coûteuses, soit faire appel à un créateur de vidéo en ligne à moindre coût, mais la qualité dans ce cas ne sera pas au rendez-vous.

Compte tenu de l’importance des vidéos dans les stratégies marketing, l’entreprise a choisi de proposer une offre intermédiaire au fonctionnement accessible aux non-spécialistes. Les entreprises doivent pouvoir communiquer via les réseaux sociaux comme LinkedIn Facebook ou Instagram très régulièrement.

Une des caractéristiques principales de cette plateforme est en effet sa simplicité et la qualité des vidéos produites, allié à une bonne narration. L’utilisateur dispose d’une bibliothèque numérique au sein de laquelle il peut piocher des templates vidéo. L’entreprise a effet négocié des droits avec de grandes banques d’image. Il est également possible d’ajouter ses propres images en les intégrant à la plateforme. Le client peut ensuite y ajouter ses propres textes pour faire passer son message.

Parmi ses 300 clients répartis dans 14 pays, la jeune pousse compte notamment Décathlon, Orange, Safran, EDF, Crédit Agricole ou Heineken. Deux abonnements sont actuellement disponibles, le premier s’élève à 200 € par mois pour un seul utilisateur, le second commence à 500 €.