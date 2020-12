La technologie LiDAR envoie un signal fort en bourse

La startup californienne Ouster, créée par quatre étudiants de l’Université de Stanford, sera la cinquième entreprise travaillant sur la technologie LiDAR à entrer en bourse. En début de semaine, elle aurait rejoint ses concurrents Velodyne Lidar Inc, Luminar, Innoviz et Aeva dans la course aux capitaux, en choisissant elle aussi de passer par une SPAC plutôt qu’une introduction en bourse traditionnelle.

Pour cela, Ouster fusionnera avec la société d’acquisition à usage spécial Colonnade Acquisition Corp. Si l’opération se déroule comme convenu, les 300 millions de dollars investis dans Colonnade seront le total d’argent frais qu’Ouster recevra en devenant publique. La société du SPAC a pour sa part rejoint le New York Stock Exchange en août dernier, sous le ticket NYSE: CLA.

La technologie LiDAR se développe

À l’inverse de ses concurrents comme Luminar qui travaille avec Volvo, Ouster ne fait pas partie des entreprises à avoir signé de gros contrats avec des constructeurs automobiles, dans le but d’adapter sa technologie LiDAR à leurs futures voitures autonomes. Ouster possède en revanche l’avantage de réaliser d’ores et déjà des revenus, de l’ordre de 19 millions de dollars en 2020 (Reuters).

Contrairement aux caméras ou aux capteurs radars traditionnels, le LiDAR est une technologie utilisant des faisceaux lumineux pour calculer les distances avec les objets. Le capteur envoie ainsi un signal lumineux (au lieu d’un signal radio ou acoustique) et peut cartographier un environnement en perpétuel changement, grâce à la fréquence élevée de son opération à plusieurs millions par seconde.

Malgré le peu d’intérêt que Tesla y porte, de nombreux constructeurs voient en ce dispositif le moyen de mettre en pratique leur voiture sans conducteur. Mais la technologie sert aussi sur d’autres industries, comme celle des drones. Ce n’est pas pour rien que DJI, le leader en la matière, avait déjà déclaré son ambition à travailler avec des constructeurs automobiles lors du CES de Las Vegas 2020.