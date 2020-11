La vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube est une comptine

Il est déjà loin le temps où PSY et son titre « Gangnam Style » dépassait tous les records d’audience sur YouTube. Malgré avoir été la première vidéo à dépasser le milliard de vues, sa position recule dans le classement des plus populaires contenus de la plateforme.

La pop continuait d’asseoir sa domination sur le reste des contenus viraux sur la plateforme, jusqu’à ce que le titre « Baby Shark » vienne faire exception. En ce début novembre, il a gagné la première place du podium.

Baby Shark est pourtant plus ancien que « Despacito », le titre de Luis Fonsi, qu’il remplace au classement. La musique et sa vidéo ont été postées sur YouTube le 16 juin 2016. Elle n’aura atteint la première marche du podium que quatre ans après, en franchissant les 7 milliards de vues et en prenant une avance de trois millions de vues à l’heure de la rédaction de cet article.

Un succès qui a trouvé son chemin grâce à la tendance virale de la musique, en plus de son public visé au départ : les plus jeunes enfants.

« Des images colorées, une mélodie et des paroles accrocheuses » décrit l’Agence France-Presse à propos du succès de « Baby Shark ». Bien que l’ensemble puisse paraître original, ce titre produit par la société sud-coréenne Pinkfong est un remix d’une chanson enfantine américaine, une comptine populaire depuis des décennies.

La société basée à Séoul se décrit comme une production de contenus de divertissement éducatif pour enfants. Elle comptait plus de 4000 titres musicaux, jeux et applications pour enfants. Parmi son historique d’activités, on note aussi sa commercialisation d’un projecteur portable qu’elle avait présenté à la MWC de Los Angeles en 2017.

Pinkfond est née en 2010, et sa chaîne YouTube fut lancée un an après, en 2011. À son sujet, elle compte aujourd’hui plus de 40 millions d’abonnés et 18 milliards de vues cumulées. « Baby Shark » ne comptait encore que 3,2 milliards de vues en août l’année dernière et son nombre de vues a principalement grossi ces douze derniers mois. Avant cela, elle faisait déjà partie d’un classement : celui des vidéos YouTube les plus détestées de l’histoire.