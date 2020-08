La voiture électrique qui se recharge le plus vite n’est pas une Tesla (ni une Porsche)

La marque est californienne et fabrique une belle et luxueuse berline électrique à grande autonomie. Cela vous dit quelque chose ? Raté, nous ne parlons pas de Tesla, mais de Lucid Motors.

Alors que le constructeur (américain, mais à fonds majoritairement saoudiens) s’apprête à lancer enfin le 9 septembre prochain son premier modèle, une somptueuse et magnifique berline 100% électrique, la Lucid Air, l’accent a été mis sur ses spécificités en matière de gestion de l’énergie.

Nous savions déjà que la Lucid Air proposerait très probablement l’autonomie la plus importante du marché, soit 832 kilomètres selon la norme EPA (réputée la plus sévère), suite à cette annonce surprise il y a quelques jours. Pour comparaison, rappelons que la voiture ayant le plus long rayon d’action à ce jour reste la Tesla Model S Grande Autonomie Plus, avec 647 kilomètres. Si Lucid Air tient ses promesses et qu’il ne s’agit pas d’un simple effet d’annonce un peu « exagéré » (nous avons pris l’habitude de nous méfier avec les autonomies annoncées par les constructeurs), il s’agirait d’un véritable coup de maitre.

Mais Lucid Air a d’autres cordes à son arc. Car proposer une très grande autonomie c’est bien, mais c’est encore mieux si la vitesse de charge est au diapason. Or Lucid annonce aussi des chiffres étonnants sur ce point, en affirmant que la Lucid Air, sera « le véhicule électrique à chargement le plus rapide jamais proposé ». La société affirme que l’Air aura la capacité de se recharger à des taux allant jusqu’à 32 km par minute.

Une architecture de 900 volts unique au monde

Ce temps de charge est possible grâce à l’architecture 900 volts utilisée pour ce modèle, avec un taux de charge de pointe de plus de 300 kW. Rappelons à ce sujet que la voiture proposant la charge la plus rapide actuellement est la Porsche Taycan, qui passe de 20% à 80% de batterie en exactement 22,5 minutes, grâce à son architecture 800 volts, unique actuellement sur le marché, toutes les autres voitures électriques – y compris Tesla – tournant sur 400 volts. En comparaison, la dernière version des Superchargeurs (V3) de Tesla peut recharger à 250 kW, ce qui correspond à une charge d’environ 22 km par minute. Rappelons également que la vitesse de charge est optimale sur une batterie presque vide, et qu’elle ralentit considérablement en cours de charge pour s’effondrer après 80%. En fait, il faut autant de temps pour charger les derniers 20% qu’il en faut pour aller de 0 à 80%. Le chiffre annoncé par Lucid sera donc à considérer avec une certaine circonspection, et demandera à être vérifié lors de prochains essais. Quoiqu’il en soit, il est fort probable qu’avec cette voiture et à condition de disposer d’un chargeur de 300 kW (Ionity en promet quelques-uns), l’on pourra charger en un petit quart d’heure de quoi se faire un Paris-Lyon non stop, et ça change tout.

L’entreprise développe également un chargeur domestique qui sera, selon elle, « la première station de charge à courant alternatif à charge bidirectionnelle jamais proposée ». La plupart des chargeurs de voitures électriques sont unidirectionnels, ce qui signifie que l’électricité circule du réseau électrique vers le véhicule. Lucid affirme que ses chargeurs seront bidirectionnels, ce qui permettra aux clients d’utiliser leur Lucid Air pour alimenter leur maison ou leurs « propriétés de vacances hors réseau », a déclaré Lucid Motors. Mais on peut aussi imaginer qu’une Lucid Air pourrait envoyer un peu de jus à une autre auto (Lucid ou autre marque) afin de la dépanner en cas de besoin, selon le principe du Vehicle To Grid, si prometteur.

Lucid a aussi bien compris que proposer un VE sans réseau de recharge pose quelques problèmes, et fait donc équipe avec Electrify America, une filiale de Volkswagen, pour construire un réseau de chargeurs rapides. Ces chargeurs, qui utiliseront le standard CCS (Combined Charging System) connu en Europe, seront déployés dans certaines des 2 000 stations de recharge publiques d’Electrify America, bien que le nombre exact et le calendrier soient encore inconnus.

Si Lucid Motors fait une entrée dans le marché de la voiture électrique grand public, ce n’est pas un débutant pour autant en matière d’électro-mobilité, puisque le constructeur fournit l’intégralité des groupes motopropulseurs du plateau de la Formule E, la F1 électrique. A ce titre, la marque californienne a engrangé une expérience énorme dans tout ce qui concerne la gestion des batteries, de la charge, et de la performance. On pourrait presque faire le parallèle avec McLaren, qui après des décennies de succès en F1, a lancé une gamme de voitures de série, dont on sait qu’elles figurent parmi les meilleures voitures de sport du monde.

Rendez-vous le 9 septembre 2020 pour découvrir la présentation de la version de production de la Lucid Air, qui nous permettra d’en savoir plus sur la gamme ainsi que les tarifs. Les premières livraisons sont quant à elles prévues pour le début de l’année 2021.