La concurrente de la Tesla Model S annonce sa date de lancement et ses technologies

Le marché des voitures électriques ne cesse de grandir, et devrait bientôt compter sur un nouveau constructeur : la startup californienne Lucid Motors s’apprête en effet à lever le voile sur la version de production de sa Lucid Air, qui sera dévoilée lors d’un évènement virtuel annoncé pour le 9 septembre prochain. Initialement, Lucid avait prévu une présentation publique au Salon de New York au printemps, mais ce dernier a été annulé pour cause de pandémie de Coronavirus.

Nous devrions donc bientôt en savoir plus sur les caractéristiques techniques de cette berline 100% électrique qui viendra concurrencer la Tesla Model S. Les rumeurs suggèrent d’ores et déjà que la version de production pourrait conserver la fiche technique du prototype, avec ses batteries de 130 kWh, une autonomie de 640 km ainsi qu’une vitesse de pointe de 320 km/h.

En attendant, Lucid dévoile au compte-gouttes quelques informations sur son futur modèle haut de gamme. À commencer par le Lucid DreamDrive, son système avancé d’assistance à la conduite, qui n’est pas sans rappeler l’Autopilot de Tesla. Si ce dernier fait appel à des caméras pour analyser son environnement, Lucid a privilégié le LiDAR (radar par laser) haute résolution, placé à l’avant de la voiture et couplé à pas moins de 32 capteurs divers et variés.

Une conduite semi-autonome de niveau 2

Les fonctionnalités assurées par le système sont nombreuses : analyse des environs de la voiture, surveillance des angles morts, protection du trafic transversal, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage d’urgence automatique, alerte anti-somnolence et distraction, assistance à la conduite semi-autonome (associant un régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie), alerte de trafic, feux de route automatiques, assistance au parking autonome, aide au freinage.

Selon Lucid, ces fonctionnalités permettent à la Lucid Air d’assurer une assistance à la conduite semi-autonome de niveau 2, mais de futures mises à jour à distance (OTA) lui assureront de passer au niveau 3. Des développements rendus possibles grâce à un important investissement d’un milliard de dollars du fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite.

Rendez-vous le 9 septembre 2020 pour découvrir la présentation de la version de production de la Lucid Air, qui nous permettra d’en savoir plus sur le design intérieur et extérieur, les spécifications, la gamme ainsi que les tarifs de cette future berline 100% électrique. Les premières livraisons sont quant à elles prévues pour le début de l’année 2021.