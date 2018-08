L’activité de Samsung en baisse, une usine pourrait fermer

La vie n’est pas vraiment un long fleuve tranquille pour Samsung ces derniers temps. Bien sûr, l’entreprise sud-coréenne reste leader du marché. Mais, elle devrait bientôt sentir le souffle de Huawei dans son cou.

Des baisses sur le marché pour Samsung

Après avoir dépassé Apple, l’entreprise chinoise vise désormais la première place. Or, Samsung n’a pas vraiment des airs de premier de la classe sûr de lui. Le Galaxy S9 a des chiffres de vente décevants et voit même ses parts de marché chuter de 2% par rapport à 2017, au profit de Huawei justement.

Bref, les revers s’accumulent. Et selon l’agence Reuters, l’entreprise aurait donc décidé de commencer à prendre des mesures. La première étape serait la fermeture d’une usine de production en Chine, située à Tianjin, dans le nord du pays.

Quitter la chine pour viser l’Inde

Bien sûr, les chiffres de vente ne justifient pas à eux seuls la fermeture d’une usine. Selon les informations d’Electronic Times, ce serait une double conjoncture. La baisse des ventes mais aussi la hausse des coûts de la main d’œuvre. De plus, sortir de Chine serait aussi à double tranchant pour Samsung. L’entreprise y a un vrai problème de parts de marché au profit des entreprises locales comme Oppo, Vivo, Xiaomi et bien sûr Huawei. En cinq ans, elle est passée de 20% du marché local à seulement 1%.

Samsung explique : “ L’ensemble du marché du smartphone connaît des difficultés en raison du ralentissement de la croissance. La branche télécoms de Samsung Electronics à Tianjin a pour objectif de se concentrer sur des activités qui améliorent la compétitivité et l’efficacité ”.

Estimant sans doute ne pas pouvoir inverser la tendance sur place, l’idée semble donc être de se réorienter pour l’heure. Plus spécifiquement vers l’Inde et le Vietnam. En juillet, Samsung a même ouvert le plus gros site de production de smartphones au monde en Inde. Le géant sud-coréen veut miser sur de nouveaux produits afin de redorer son blason. Ce sera notamment l’objectif du fameux smartphone pliable qui devrait voir le jour en début d’année prochaine. L’échéance se rapproche dangereusement.

Source