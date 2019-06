L’ambassade de l’Union Européenne en Russie a été piratée, mais l’affaire a été étouffée

La Russie a des envies de contrôle du web comme on vous l’a déjà expliqué. Tinder vient d’en faire l’amère expérience en étant forcé à partager les données de ses utilisateurs. Le pays a même voulu tester sa capacité à se déconnecter d’Internet dans le cadre d’un test. L’interférence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016 prouve bien par ailleurs les volontés du pays de Vladimir Poutine. Pour ceux qui se posaient la question, l’Union Européenne fait aussi partie des cibles.

L’Union Européenne garde le secret sur l’attaque de l’ambassade

L’ambassade de l’Union Européenne a été piratée et des informations sensibles ont été volées sur le réseau. Les faits remontent au mois de février 2017 mais c’est en avril dernier, peu avant les élections européennes que l’attaque a été découverte. Jusque-là, l’information n’avait pas été divulguée. C’est Buzzfeed qui vient de le révéler grâce à une fuite.

Des organisations russes seraient responsables de l’attaque selon une source anonyme. La version officielle reste très marginale jusqu’à aujourd’hui.

« Nous avons observé des signes potentiels de systèmes compromis connectés au réseau de notre délégation à Moscou. Des mesures ont été prises et l’enquête est en cours – à ce stade, nous ne pouvons pas en dire plus. »

Au moins deux ordinateurs auraient été touchés par l’attaque et l’enquête confirme que des fichiers ont bien été dérobés. On ignore encore la nature de ces informations en revanche. L’attaque menée est une Advanced Persistant Threat, une attaque définie comme furtive et continue, gérée par des humains ciblant quelque chose de spécifique. Des ministères des affaires étrangères européens ont aussi été ciblés de la même manière par le passé.

Aucune des hautes autorités de l’Union Européenne n’a été mise au courant de l’attaque sur l’ambassade lors de sa découverte. Mais des mesures avaient tout de même été prises avant les élections récentes.