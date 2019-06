Facebook et sa crypto-monnaie, l’officialisation est imminente !

Cela fait déjà un moment que les projets de Facebook dans la blockchain sont connus. Si jusqu’à présent, le numéro un mondial des réseaux sociaux n’a pas encore officialisé aux yeux du grand public les travaux de sa division dédiée à cette technologie, tout porte à croire que Facebook est en train de développer sa propre crypto-monnaie.

D’après de nombreuses sources non officielles, Facebook développerait une crypto-monnaie qui serait indexée sur le dollar (que l’on appelle aussi un « stablecoin ») qui permettrait de faire des transferts d’argent entre utilisateurs, mais également de faire des paiements en ligne. Selon les dernières informations, celle-ci serait baptisée GlobalCoin, et elle chercherait l’approbation des régulateurs. Mark Zuckerberg en personne aurait sollicité des rendez-vous avec le gouverneur du Trésor américain et de la Banque d’Angleterre pour leur exposer le projet.

Alors que beaucoup affirmaient que cette devise électronique devrait arriver sur le marché en fin d’année, il semblerait que le géant social américain soit beaucoup plus avancé que ça : un rapport publié par The Information affirme que cette crypto-monnaie stable sera dévoilée d’ici à la fin du mois de juin.

D’après la source, Facebook parallèlement serait en train de mettre au point un grand lancement en proposant des bonus pour les commerçants qui offriront la crypto-monnaie comme moyen de paiement. L’américain souhaite également offrir un accès « physique » à cette devise virtuelle, en installant notamment des bornes automatiques pour échanger ses devises. Toujours selon The Information, certains employés de Facebook pourraient même être rémunérés en GlobalCoin.

Une crypto-monnaie indexée sur le dollar ?

L’un des avantages de la crypto-monnaie de Facebook par rapport à ses concurrents, comme Bitcoin, serait sa stabilité. Et grâce à sa puissance de frappe, l’entreprise pourrait accélérer l’adoption des crypto-monnaies en général. En offrant un service pratique de transfert d’argent à sa communauté de deux milliards d’utilisateurs, le GlobalCoin pourrait rapidement s’imposer comme une devise à part entière, suscitant déjà certaines inquiétudes de la part d’économistes reconnus.

Il reste à savoir si les internautes auront suffisamment d’intérêt – mais surtout de confiance en Facebook – pour utiliser cette nouvelle crypto-monnaie. L’entreprise aurait évoqué le projet avec des partenaires de confiance comme Visa ou Mastercard pour légitimer le projet. Nul ne sait si ces entreprises participeront au financement du GlobalCoin, qui nécessiterait 1 milliard de dollars de fonds propres pour commencer.