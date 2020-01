L’app ToTok, suspectée d’être un outil d’espionnage, est de retour sur le Play Store

L’application ToTok, un service assez similaire à WhatsApp, a-t-elle été lancée dans le but d’espionner les conversations de ses utilisateurs ? C’est la question que se posaient de nombreux internautes il y a quelques semaines, après la publication d’un article du New York Times suspectant celle-ci d’avoir été créée par une société d’espionnage basée à Abu Dhabi.

L’application ToTok compte de nombreux utilisateurs aux Émirats arabes unis, mais aussi dans d’autres pays, en Europe et en Amérique du Nord.

En plus de la publication de cet article, qui a été relayé par de nombreux médias, l’app a également été retirée de l’App Store et du Play Store par Google et Apple.

Mais aujourd’hui, l’application ToTok est de nouveau disponible sur le Play Store.

Google n’indique pas pourquoi il avait retiré ToTok de sa boutique d’applications. Mais cette semaine, cité par nos confrères de The Verge, un représentant de la firme de Mountain View indique simplement : « Nous prenons très au sérieux les informations faisant état de violations de la sécurité et de la vie privée. Si nous découvrons un comportement qui viole nos politiques, nous prenons des mesures. »

L’éditeur de ToTok dément les accusations d’espionnage

De son côté, l’éditeur de cette application de chat dénonce des « rumeurs vicieuses » et des « suggestions absurdes », et dément les accusations d’espionnage.

« Non seulement nous respectons la vie privée et assurons la sécurité, mais nos utilisateurs ont également le contrôle total sur les données qu’ils souhaitent partager à leur propre discrétion », lit-on dans un communiqué publié par ToTok au mois de décembre.

Au moment où j’écris cet article, l’application n’est toujours pas disponible sur l’App Store.