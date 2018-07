L’Apple HomePod pourrait bientôt supporter les appels téléphoniques

D’après des éléments découverts sur une beta d’iOS 12, l’Apple HomePod pourrait se doter d’une fonctionnalité qui permettra de prendre ou de passer des appels sur l’enceinte connectée.

La guerre des assistants numériques et des enceintes connectées entre Apple, Amazon et Google est de plus en plus intéressante. Et alors qu’elle accuse un certain retard dans ce domaine, la firme de Cupertino semble enfin vouloir rattraper celui-ci. Avec les Shortcuts de Siri, qui arrivent avec iOS 12, l’assistant d’Apple pourra être plus utile.

Et aujourd’hui, on apprend que le HomePod pourrait également se doter d’une fonctionnalité d’appels audio. Du moins, c’est ce qu’indique notre confrère 9to5Mac qui a fouillé dans une beta d’iOS 12 pour découvrir une nouvelle option suggérant que bientôt, en liant son smartphone avec le HomePod, il sera possible de répondre à des appels téléphoniques ou bien d’en faire à partir de l’enceinte connectée d’Apple.

S’il était déjà possible d’utiliser le HomePod comme une sortie audio de l’iPhone, il est pour le moment impossible de demander à l’enceinte connectée de composer un numéro, ou de décrocher un appel sans toucher son iPhone.

La guerre des enceintes connectées entre Apple, Amazon et Google

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle, mais si cette fonctionnalité d’appel sur HomePod sera dévoilée en même temps qu’iOS 12, alors elle devrait débarquer dès cet automne.

Et la possibilité de téléphoner sur HomePod pourrait être un nouvel argument de vente pour l’enceinte connectée d’Apple, qui a du mal à faire face à la concurrence des appareils des rivaux de la firme, pour ne citer que le Google Home et l’Amazon Echo.

De son côté, Google préparerait un socle pour les smartphone Pixel qui transformera ceux-ci en enceintes connectées.