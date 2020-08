L’application Telegram lance les appels vidéo sur iOS et Android

Dans un billet partagé il y a quelques jours, l’application Telegram a annoncé qu’elle fêtait ses 7 ans. Lancée en 2013, elle compte pas moins de 400 millions d’utilisateurs dans le monde et se positionne parmi le top 10 des apps les plus téléchargées.

En plus de fêter ses 7 ans, Telegram a indiqué qu’il proposait désormais les appels vidéo, une fonctionnalité qui n’était pas disponible jusqu’ici. Sans évoquer directement la pandémie et les mesures de confinement prises dans certains pays, le service indique 2020 est une année durant laquelle il y a un fort besoin de communication « en face à face», ce qui explique pourquoi il profite de cette période pour lancer cette option.

Les appels vidéo en one-to-one (et bientôt en groupe)

Pour profiter des appels vidéo, il faut se connecter à Telegram et lancer l’appel depuis la page des profils. Durant l’échange, il est possible de désactiver et de réactiver la caméra à tout moment, précise l’entreprise. Elle ajoute à cela qu’il est possible de continuer à naviguer dans les conversations tout en ayant toujours accès au mode image pendant un appel.

Autre point non négligeable, le fait que tous les appels vidéo soient chiffrés de bout-en-bout, une mesure plutôt logique pour une application de messagerie tournée vers la sécurité. Les utilisateurs doivent confirmer leur connexion en comparant les quatre émojis affichés sur leur écran et celui de leur correspondant. Telegram en profite pour rappeler que tous les appels audio et les échanges secrets sont aussi chiffrés.

Telegram ajoute à ce sujet : « Nos apps pour Android et iOS disposent de versions reproductibles. Par conséquent, quiconque peut vérifier le chiffrement et confirmer que leur application utilise le même code source ouvert que nous publions à chaque mise à jour ».

L’application de messagerie ajoute que d’autres fonctionnalité viendront s’ajouter à cette option, dont les appels vidéo groupés. La plateforme avait déjà évoqué le sujet il y a quelques mois. Telegram a également annoncé le lancement de quelques nouveaux émojis animés (…comme l’aubergine).

D’autres applications similaires proposent ce même service, à l’exemple de Signal – depuis 2017 ou encore WhatsApp. Racheté par Facebook, ce dernier a profité de la période de confinement pour proposer aux utilisateurs d’ajouter plus de personnes lors de leurs appels vidéo groupés.