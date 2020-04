Telegram va proposer des appels vidéo de groupe sécurisés

Le confinement a rendu les outils comme les apps de messagerie, de visioconférence ou de diffusion en direct encore plus populaires qu’ils ne l’étaient déjà. Et si de nombreuses options existent déjà pour les appels vidéo de groupe, Telegram compte également proposer une option pour les internautes, dont la particularité sera le niveau de sécurité élevé.

Pourquoi ? « Le confinement mondial actuel a mis en évidence la nécessité d’un outil de communication vidéo fiable. Les appels vidéo en 2020 ressemblent beaucoup à la messagerie en 2013. Il existe des applications sécurisées ou utilisables, mais pas les deux. Nous aimerions y remédier et nous nous efforcerons de vous fournir des appels vidéo de groupe sécurisés en 2020 », explique Telegram dans un billet de blog.

Souvent considéré comme l’anti-WhatsApp, Telegram met en avant la sécurité de son chiffrement. Mais avec cette déclaration, l’entreprise semble surtout cibler les utilisateurs de Zoom. Peu connue il y a encore quelques mois, cette application de visioconférence compte aujourd’hui plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par jour. Si Zoom est devenu si populaire, c’est parce qu’il est très pratique pour organiser des réunions, des événements ou des cours en ligne. Le problème, c’est que depuis quelques semaines, les médias ne cessent d’évoquer des problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité sur cette application.

Sinon, Telegram vient également d’annoncer le franchissement des 400 millions d’utilisateurs par mois, contre 300 millions il y a un an. Chaque jour, au moins 1,5 million de nouveaux utilisateurs s’inscriraient sur l’application de messagerie.

Facebook, de son côté, vient de lancer un concurrent de Zoom

En tout cas, Telegram évoque la création d’un service d’appels vidéo de groupe qui à la fois pratique et sécurisé alors que de son côté, Facebook vient de lancer un concurrent de Zoom : Messenger Rooms. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité du numéro un des réseaux sociaux qui permet d’organiser des visioconférences avec une limite de 50 participants est qui est liée à Messenger, mais également à WhatsApp et Instagram. Cependant, les personnes qui n’ont pas un compte sur ces services peuvent être invitées à rejoindre une conversation via un lien d’invitation.

D’autres services, comme Houseparty, Microsoft Teams ou Google Meet sont également devenus très populaires pendant le confinement.