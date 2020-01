L’Arme Fatale, un cinquième épisode au programme ?

On a déjà eu l’occasion ici de dire à plusieurs reprises tout le mal que l’on peut penser des suites, reboots, sequels qui semblent être devenus le pain quotidien des décideurs à Hollywood. Ces derniers temps, on a ainsi eu le droit à/ entendu parler de la Planète des Singes, Charlie’s Angels ou encore Maman j’ai raté l’avion. Bref, pourquoi faire du neuf quand on peut recycler de vieilles franchises qui sauront toucher la corde nostalgique. Dernier en date ? L’Arme Fatale .

L’Arme Fatale, avec les acteurs originaux

Il s’agit ici d’un cas plutôt particulier puisque la franchise a déjà eu le droit à une série, qui aurait notamment été pourrie par Clayne Crawford. Mais cette fois, pour ce nouveau film l’idée serait donc de produire un cinquième épisode avec le casting original. On retrouverait donc Mel Gibson, Danny Glover et le réalisateur Richard Donner. Les trois auraient déjà annoncés être partants. Quand on sait que le 4e et dernier film date de 1998, on mesure l’ampleur du saut temporel, même si le projet est revenu fréquemment dans les discussions ces dernières années .

Selon Dan Lin, le producteur historique de l’Arme Fatale, les choses seraient cette fois vraiment lancées et le trio se serait engagé à répondre présent pour un dernier film (jusqu’au prochain reboot).

Nous essayons de faire le dernier film Lethal Weapon. Et Dick Donner revient. Le casting d’origine revient. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, il ne manque donc plus que le script.

On sait qu’en 2008, Shane Black, l’auteur des premiers épisodes, avait déjà écrit un script qui devait mettre un point final à la saga. Reste à savoir si c’est celui-ci qui sera utilisé et si ce film verra vraiment le jour. .