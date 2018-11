Facebook lance l’application Lasso, son clone de TikTok

Nous en parlions encore il y a quelques jours, l’application chinoise TikTok est devenue en quelques mois l’application la plus téléchargée dans le monde. Sa popularité notamment chez les adolescents est si forte, qu’en termes de nombre de téléchargements TikTok est passé devant YouTube, WhatsApp, Snapchat et même Facebook.

Facebook dévoile Lasso, un clone de TikTok

Le réseau social de Mark Zuckerberg a clairement vu venir ce bouleversement du classement, puisqu’il y a quelques semaines Facebook annonçait qu’il proposerait sa propre version au travers d’une nouvelle application baptisée Lasso. C’est désormais chose faite, cette application vidéo a vu le jour. En plus de vouloir surfer sur la popularité de l’application et de chercher à s’emparer de sa part de marché, Facebook souhaite surtout fidéliser et attirer les adolescents à lui avec Lasso. Un vrai défi que s’est lancé l’entreprise, pour preuve il y a quelques mois Facebook rachetait l’appli TBH.

En effet, seule la moitié des ados utilisent toujours Facebook en 2018, alors que si l’on remonte quatre ans en arrière, ils étaient 71% à surfer sur le réseau social. Une vraie hémorragie que Facebook se doit de stopper dans un premier temps et d’inverser la tendance. TikTok fédère principalement les adolescents du monde entier, et en seulement deux ans d’existence, l’application affiche prés de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 150 millions chaque jour !

Facebook a expliqué que : » Lasso est une nouvelle application autonome pour des vidéos courtes et divertissantes – de la comédie à la beauté en passant par le fitness et plus encore. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce projet, et nous recueillerons les commentaires des gens et des créateurs « .



Facebook n’a cependant pas fait beaucoup de bruits au moment du lancement de Lasso, probablement pour ne pas attirer les trolls, qui viendraient taxer Lasso de copieur. Quoi qu’il en soit, Facebook, Instagram et Lasso sont connectés les uns aux autres, il sera donc facile de poster les mini-clips de 15 secondes sur les différents réseaux sociaux.

On retrouve l’application sur les plateformes Android et iOS. Visiblement, seuls les États-Unis sont concernés pour l’instant, les deux millions d’utilisateurs de TikTok en France ne risquent pas encore de migrer vers Lasso… On ne doute toutefois pas, que Mark Zuckerberg fera accélérer les choses pour être présent dans les 150 pays ou TikTok est déjà présent.

Source