L’attestation pour prendre les transports en île-de-France est disponible sur smartphone

En France, le déconfinement est amorcé depuis le 11 mai dernier, mais il se fait de manière progressive. Des mesures spéciales sont par exemple appliquées en Île-de-France pour l’utilisation des transports en commun. Pendant les heures de pointe, de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h, les usagers franciliens doivent donc être munis d’une attestation pour les emprunter.

Deux versions sont disponibles en version papier. La première concerne les déplacements professionnels et elle est à faire remplir par l’employeur. La seconde s’applique aux motifs dits « impérieux » et peut être remplie directement par la personne concernée. Cette dernière est désormais disponible en version numérique.

Une attestation est aussi nécessaire pour les déplacements de plus de 100 km

Pour la récupérer, il suffit de se rendre sur le site du ministère de l’Intérieur en utilisant le navigateur de votre smartphone. Une fois vos informations personnelles renseignées, il vous faudra alors choisir un des sept motifs répertoriés qui justifient l’utilisation des transports en commun.

Il est notamment permis de se rendre sur son lieu de travail, d’aller à l’école ou encore de se rendre à une convocation judiciaire. Lorsque vous aurez terminé, un QR code va être généré. Ce dernier sera scanné par la police lors du contrôle.

Vous devez impérativement être en possession de cette attestation, dans le cas contraire vous risquez une amende de 135 euros.

Pour rappel, depuis le 11 mai une attestation est également nécessaire partout en France, lorsque vous effectuez un déplacement de plus de 100 km (distance calculée à vol d’oiseau). Il faut aussi noter que cette mesure ne concerne pas les trajets effectués à l’intérieur d’un même département. Il existe là encore de multiples motifs de dérogation, et notamment professionnels et médicaux.

Vous pouvez télécharger ce document directement sur le site du ministère de l’Intérieur, ou le générer en version numérique sur votre smartphone.