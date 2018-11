Voiture électrique : cette vidéo montre que le chargeur Porsche est deux fois plus puissant (et rapide) que celui de Tesla

Chez Porsche, quand il s’agit de faire parler la puissance, on est en terrain connu. Mais cette fois on ne parle pas vraiment de puissance moteur. Plutôt de la puissance du dispositif qui permet de faire tourner ces derniers, à savoir la recharge des batteries.

On le sait, la marque allemande de voitures sportives de luxe s’apprête à faire son entrée sur le marché de l’automobile électrique l’an prochain avec l’arrivée de la Porsche Taycan. Alors que l’entreprise continue de peaufiner la bête avec un programme d’essais dont elle a le secret avant qu’il n’entre en production de série, nos confrères de Auto Motor und Sport révèlent qu’après la Taycan, lors de sa réunion du 18 octobre, le Conseil de Surveillance de Porsche a décidé de lancer la production en série de l’étude conceptuelle Mission E Cross Turismo (qui est encore probablement un nom de code). Pour la production du véhicule, qui a été présenté au Salon de l’automobile de Genève 2018, le constructeur de voitures de sport créera 300 emplois supplémentaires à son siège à Zuffenhausen.

Porsche Mission E Cross Turismo, un SUV en complément du Taycan

La Mission E Cross Turismo n’est pas tout à fait une inconnue. Le véhicule présente beaucoup de similitudes avec la berline-coupé Taycan, comme sa signature lumineuse avant et son profil aérodynamique à mi-chemin entre tradition Porsche et futurisme. Le Cross Turismo comprend également certaines caractéristiques que l’on retrouve dans d’autres véhicules électriques haut de gamme à l’instar de la Tesla Model S, comme les poignées de porte escamotables. Le concept est déjà fonctionnel depuis quelques mois, comme le prouve cette vidéo de prise en main à laquelle avaient été conviés une sélection de journalistes sur les hauteurs de Malibu, près de Los Angeles, en juin dernier.

Si les caractéristiques et la plateforme seront vraisemblablement communes avec le Taycan, le Mission E Cross Turismo se rapproche davantage d’un SUV, à mi-chemin entre un Macan et une Panamera Sport Turismo. L’auto sera équipée d’une suspension pneumatique qui peut augmenter la garde au sol du véhicule de 5 cm si nécessaire.

Porsche électrique : l’essentiel est dans le chargeur, d’une puissance inégalée

Mais la quête de performance de Porsche ne s’arrête pas à la motorisation. Le constructeur allemand est bien conscient de l’enjeu énorme que représente l’électrification de ses modèles, et entend ne pas se rater sur ce point. Pour cela, il mise sur la puissance et la vitesse de charge. Et on peut dire qu’il met le paquet. Tout comme le Taycan, le Cross Turismo est capable de supporter la puissance des chargeurs ultra puissants de Porsche, qui sont conçus pour fournir jusqu’à 350 kW de puissance. Avec une telle puissance, Porsche estime que le véhicule pourrait recharger jusqu’à 80 % de sa batterie en 15 minutes seulement. Porsche a fait un pas en avant dans son projet de mise en place de son propre réseau de charge en septembre dernier, qui, selon l’entreprise, sera ouvert à d’autres constructeurs.

Même s’il faut toujours observer une certaine réserve vis-à-vis de ces démonstrations de force dont on ne connait pas tous les paramètres, une récente vidéo de la chaîne YouTube Auto Motor und Sport (et donc pas une vidéo officielle Porsche) a révélé que la version prototype du Cross Turismo est en effet capable de charger à très grande vitesse. Dans les dernières sections de sa vidéo sur le véhicule, on note que le Cross Turismo charge à environ 250 KW en utilisant l’une des stations Porsche. C’est moins que les 350 kW mentionnés par l’entreprise, mais toujours à peu près deux fois plus rapide que les Superchargeurs de Tesla, d’une puissance d’environ 120 KW à 145 KW actuellement.

Avec la validation de l’entrée en production de la Cross Turismo, la deuxième voiture électrique de Porsche suivrait probablement sa sœur berline peu de temps après son arrivée sur le marché, soit au cours du premier semestre 2020.