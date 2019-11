L’Australie veut vérifier l’âge des visiteurs des sites adultes avec la reconnaissance faciale

À l’instar du Royaume-Uni, l’Australie veut faire plus pour empêcher les internautes mineurs d’accéder aux sites adultes. Et comme le rapportent nos confrères de CNET, le Department of Home Affairs (ministère de l’Intérieur) propose la reconnaissance faciale comme moyen de vérifier l’âge d’un internaute avant de laisser celui-ci entrer sur ce genre de site web.

La proposition a été envoyée dans le cadre d’une enquête parlementaire sur ce sujet. « Les affaires intérieures développent un service de vérification des visages qui associe la photo d’une personne à des images utilisées sur l’une de ses pièces d’identité pour aider à vérifier son identité », a écrit le DHA. « Cela pourrait faciliter la vérification de l’âge, par exemple en empêchant un mineur d’utiliser le permis de conduire de son parent pour contourner les contrôles de vérification de l’âge. »

Un risque pour la vie privée

Le ministère ne détaille pas comment cela pourrait être mis en place. Mais d’après Cnet, le projet d’identification par reconnaissance faciale du gouvernement australien date déjà de 2016 et les données sont accessibles aux agences gouvernementales, dont la police fédérale.

Mais l’idée de vérifier l’âge des visiteurs de sites adulte via la reconnaissance faciale fera certainement l’objet d’une farouche opposition de la part des organisations dédiées à la protection de la vie privée, comme ce fut le cas au Royaume-Uni.

Pour rappel, le gouvernement britannique a voulu mettre en place un système pour vérifier l’âge des internautes (via une identification) avant de laisser ceux-ci voir des contenus pour adultes. Mais face aux risques en matière de vie privée, ce projet a finalement été abandonné.