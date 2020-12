L’avenir de la voiture électrique passera par le rallye Dakar

Il aura fallu attendre la troisième participation, en 2017, pour que l’équipage Ariel Jaton et German Rolon termine le rallye Dakar sans abandon. Une première pour l’équipe Acciona, et une étape cruciale pour la course qui accueillait sa première voiture 100 % électrique.

En 2022, le virage énergétique du rallye-raid prendra une tournure toute particulière avec la participation d’Audi. Cette semaine, la firme allemande a officialisé sa participation avec un modèle délaissant le moteur thermique et le simple dilemme de la propulsion ou de la transmission intégrale…

Le développement des futurs moteurs et batteries électriques se discutera donc en Arabie-Saoudite (nouveau terrain de jeu du rallye pour ces quatre prochaines années). Le budget consacré au sport automobile chez la marque aux anneaux délaissera par conséquent la Formule E, après trois ans d’engagement.

Toutefois, Audi participera aussi au championnat d’endurance et notamment aux 24h du Mans. La toute nouvelle catégorie LMDh (en dessous de la catégorie Hypercar) lui permettra de continuer à développer la longévité de ses moteurs et batteries, bien que les prototypes engagés seront hybrides.

Le Dakar s’électrifie

Les débuts de l’électrique sur le Dakar n’ont pas été très glorieux, à l’inverse de concurrents sur la célèbre course de côte de Pikes Peak, où Volkswagen détient toujours le titre de champion du monde depuis 2018. Le groupe, auquel fait partie Audi, s’était retiré du Dakar et de nombreuses autres disciplines, mais compte revenir en 2022 pour y développer l’avenir de ses technologies électriques.

Cette année, lors du Dakar 2020, une entreprise néerlandaise du nom de Riwald, spécialiste du recyclage, avait engagé un équipage avec un moteur électrique. Mais pour le coup, la technologie se limitait à une hybridation diesel-électrique, et le véhicule concourrait dans la catégorie camion.

L’arrivée d’Audi marquera un tournant : l’annonce d’un constructeur officiel avec une voiture électrique étant une première. Audi est encore très timide sur les détails de sa voiture, bien que l’on puisse d’ores et déjà préciser qu’un moteur thermique sera intégré sous le capot, comme générateur des batteries.

Cela sera donc le point de départ d’un développement original, où les technologies seront soumises à rude épreuve. Mais sur le tracé du Dakar, le constructeur et ses futurs concurrents auront pour mission de s’affranchir des contraintes de poids et d’autonomie. Un bond en avant pour les futurs modèles sur nos routes ?

Mike Horn sur le Dakar, avec de l’hydrogène

Un an après le premier engagement d’Audi sur le Dakar en électrique, c’est un autre équipage qui participera en 2023, avec la première voiture à hydrogène. L’organisation du Dakar l’a officialisé le 1er décembre, en même temps que l’annonce d’Audi.

Pour « récolter sur le terrain, au volant d’une Peugeot 2008 du team Abu Dhabi Racing, un maximum de paramètres scientifiques indispensables pour avancer dans la conception de leur future voiture à hydrogène », le quintuple vainqueur du Dakar Cyril Desprès et l’aventurier hors pair Mike Horn prendront la route.