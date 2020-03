L’e-bike de Jeep est disponible en précommande (à un tarif hallucinant)

L’e-Bike de Jeep enfin en précommande !

Il y a quelques semaines, à l’occasion du Super Bowl 2020, le constructeur Jeep diffusait une publicité mettant en scène son imposant Gladiator et l’excellent (et non moins imposant, par le talent) Bill Murray. Un spot TV qui permettait également de distinguer, très brièvement, un vélo tout-terrain électrique, l’e-Bike.

Un VTT électrique qui dispose de pneus (très) larges de 4,8″, avec un cadre tout suspendu et des freins à disques. Pour ce qui est de l’électrification, Jeep s’est associé à Bafang pour équiper son vélo d’un moteur de 750W, qui peut grimper jusqu’à 1600W. Un moteur qui développe un couple de 160 Nm, rien que ça ! Bonne nouvelle pour les intéressés, puisque ce Jeep e-Bike est désormais disponible en précommande.

… mais à un prix exorbitant !

En effet, le vélo tout-terrain électrique badgé Jeep sera disponible durant le mois de juin 2020, et le tarif affiché est de… 5 899 dollars. Un tarif pour le moins prohibitif, notamment quand on sait que certains (très bons) vélos électriques sont affichés entre 1500 et 3000 dollars.

Evidemment, le vélo électrique signé Jeep affiche des performances impressionnantes, et il est répertorié comme un e-bike de classe 2, ce qui lui permet notamment d’afficher une vitesse (électrique) de 32 km/h environ. Le Jeep e-Bike est également équipé d’un système à dix vitesses, et affiche un poids de 35 kg sur la balance. Une belle bête donc.

Les intéressés peuvent dès à présent précommande ce nouvel e-Bile sur le site de Quietkat, partenaire de Jeep. « Le tout nouveau RidgeRunner Jeep Edition est un VTT électrique à suspension complète destiné à explorer les coins les plus reculés de la planète comme jamais auparavant » explique le groupe.

Reste à savoir maintenant quel sera l’accueil réservé à ce vélo Jeep, certes aguicheur sur le papier, mais qui est affiché à un prix complètement déraisonnable pour le commun des mortels…