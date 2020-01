Le bug de l’an 2000 a-t-il finalement eu lieu ce 1er janvier 2020 ?

20 ans de retard pour le bug de l’an 2000 ?

Les plus anciens s’en souviennent certainement, à la toute fin des années 90, certains experts ont soulevé de nombreuses inquiétudes quant au passage à l’an 2000. Le tant redouté « bug de l’an 2000 » évoquait en effet des soucis de conception et de programmation concernant différents matériels informatiques et autres logiciels, qui pouvaient provoquer un crash sans précédent. Au final, le passage à l’an 2000 n’avait provoqué aucune forme de bug…

Toutefois, il semblerait que le récent passage à l’année 2020 ait provoqué quelques bugs assez étonnants, rappelant en quelques sorte le bug de l’an 2000. Ainsi, certains horodateurs de la ville de New-York ont été mis hors service le 1er janvier 2020 à minuit, ces derniers étant alors subitement incapables d’accepter le moindre paiement électronique.

Des soucis à New-York, à Hambourg…

Idem du côté de Hambourg, en Allemagne, où le passage à l’année 2020 a provoqué divers bugs au niveau du métro. Si les soucis ont aujourd’hui été résolus, il se murmure que le système informatique n’avait pas été programmé correctement pour accepter un changement de décennie… Les joueurs de WWE 2K20 ont également subi une panne réseau le 1er janvier…. Certaines caisses de supermarchés sont également incapables d’imprimer le moindre ticket de caisse…

Des soucis techniques qui seraient directement liés aux initiatives prises par certains il y a vingt ans, pour éviter le bug de l’an 2000. En effet, certains développeurs avaient alors simplement modifié l’année de référence pour un nouveau siècle (la technique de l' »année pivot« ), optant alors pour xx20.

Selon Greg Sternberg, un développeur et consultant en informatique : « On me disait souvent qu’il n’y avait pas de chance que le programme serait encore utilisé en 2020. C’est vrai dans bien des cas, mais plusieurs programmes sont restés en place beaucoup plus longtemps qu’initialement prévu. » Evidemment, les entreprises qui n’avaient pas opté pour cette technique de l’année pivot n’ont pas subi le moindre bug en ce 1er janvier 2020.

« Ces décisions à court terme étaient peut-être la solution la plus rapide à l’époque, mais ce genre de solutions temporaires finissent toujours par nous rattraper… » explique ainsi Greg Sternberg.