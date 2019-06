Le championnat de football espagnol a espionné les fans pour lutter contre le piratage

On a bien compris que le monde du football a su prendre le tournant numérique sans trop de difficultés. Qu’il s’agisse du PSG qui lance sa propre crypto-monnaie ou de l’usage des drones sur le terrain de football, le ballon rond se décline désormais en 2.0. Mais cela va de pair avec de sérieux écarts comme vient de le prouver la Liga, le championnat espagnol de football.

La Liga sanctionnée financièrement

Concrètement, la Liga vient de se voir infliger une amende de 250 000 euros pour avoir violé les lois européennes sur la transparence et le respect de la vie privée. Au-delà de l’annonce, ce sont les méthodes de la Liga qui posent problème. En effet, à travers son application, normalement utilisée pour avoir accès à des statistiques ou aux résultats ds matches, la Liga accédait en fait au micro et au GPS du smartphone. Pourquoi une telle approche ? Afin d’identifier les bars qui diffusaient illégalement des matchs de football en streaming.

La Liga utilisait pour cela une méthode similaire à celle de Shazam en enregistrant l’audio et en géolocalisant ensuite le contenu pour le comparer avec une liste des sites ayant l’autorisation de diffuser les rencontres de la Liga. Plus de 10 millions de fans avaient téléchargé l’application, ce qui permet d’avoir une assez bonne idée de la force de frappe dont bénéficiait la Liga.

Sur le papier, l’application prévenait de ce qu’elle faisait, les autorisations demandées étaient visibles. Par ailleurs, les conditions d’usage indiquaient que les utilisateurs acceptaient le fait que leur téléphone pouvait être utilisé pour détecter des comportements illégaux. Mais on imagine sans peine que les supporters n’étaient pas au courant et n’allaient pas regarder ce genre de détails… Quand on sait que les plateformes elles-mêmes ont parfois du mal à ben gérer leurs conditions d’utilisation…