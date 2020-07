Le clavier Google va bientôt vous faire gagner beaucoup de temps

Google est l’une des entreprises les plus avancées en matière d’intelligence artificielle et bien entendu, la firme utilise cet avantage pour améliorer ses produits. En 2018, dans le cadre d’une importante mise à jour pour Gmail, Google a dévoilé Smart Compose, une IA qui peut aider les utilisateurs à rédiger leurs e-mails. En substance, l’idée est que lorsque l’utilisateur commence à composer, Smart Compose suggère des suites aux phrases afin d’aider à gagner du temps. Et actuellement, cette fonctionnalité est déjà disponible en français.

En 2019, Smart Compose est également arrivé sur l’application Google Docs. Et actuellement, la firme de Mountain View souhaite aussi proposer cette fonctionnalité sur le clavier Gboard. Pour rappel, Gboard est le clavier virtuel qui est proposé par Google. Et si celui-ci prend en charge Smart Compose, cela permettra de profiter de la fonctionnalité sur presque tous les services de messagerie, comme WhatsApp, Messenger, etc.

Un test en beta

Pour le moment, Google n’a pas encore annoncé l’arrivée de la fonctionnalité Smart Compose sur son clavier Gboard. Cependant, d’après un article publié cette semaine par le site 9to5Google, cette nouveauté est actuellement testée par la firme de Mountain View sur la version beta de son application.

Comment ça marche ? Sur cette version test, lorsque l’utilisateur rédige un message, les suggestions apparaissent sur le champ de texte et il est possible de valider cette suggestion en faisant un glissement à droite. Puis, l’utilisateur peut continuer sa saisie et recevoir de nouvelles suggestions.

Pour le moment, on ne sait pas quelles seront les applications compatibles. Mais d’après l’article de 9to5Google, sur la version beta, cela fonctionnerait sur l’application Messages d’Android, sur WhatsApp, ainsi que sur Telegram.

Comme il ne s’agit encore que d’un test, on ne peut pas être certain que cette fonctionnalité sera lancée par Google plus tard. Néanmoins, celle-ci serait complémentaire avec les nouveautés apportées par Android 11 pour les services de messagerie.

La nouvelle mouture du système d’exploitation est aussi testée en beta et celle-ci inclut des améliorations pour l’expérience sur les services de messagerie instantanée, dont une tentative de généraliser l’utilisation des bulles de messageries comme celles que Facebook Messenger utilise déjà sur Android.