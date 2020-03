Le COVID-19 a fait baisser les ventes de smartphones de 39 % au mois de février

L’impact du COVID-19 sur le marché des smartphones commence à se faire ressentir au niveau mondial. Outre le fait que cette crise a un impact sur la chaine d’approvisionnement des constructeurs, en particulier pour les marques qui dépendent de la main d’œuvre chinoise, les mesures de confirment et les fermetures de magasins ont également provoqué des chutes des ventes.

Aujourd’hui, on a une idée plus précise de l’impact du coronavirus sur les ventes. En effet, la société Strategy Analytics vient de publier un rapport sur les ventes et sur les expéditions de smartphones. Et d’après celle-ci, les expéditions auraient baissé de 38 % au mois de février 2020, par rapport aux expéditions du mois de février 2019. Les ventes, quant à elles, auraient connu une baisse de 39 % au mois de février. « Le marché mondial des smartphones a enregistré une forte baisse ce mois-ci, imputable à l’impact de l’épidémie et de la propagation de COVID en Chine et dans d’autres pays », lit-on dans le résumé du rapport de Strategy Analytics.

Xiaomi aurait dépassé Huawei au mois de février

Sinon, les données de Strategy Analytics indiquent aussi que durant le mois de février, Samsung était le numéro un du marché, suivi d’Apple. Xiaomi crée la surprise en se positionnant à la troisième place, et en reléguant Huawei à la quatrième place. Oppo et Vivo sont numéro 5 et numéro six.

Visiblement, si Xiaomi s’est positionné à la troisième place, c’est grâce au lancement récent de ses nouveaux haut de gamme, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, en Chine. Huawei, de son côté, est encore handicapé par les sanctions des États-Unis, et le constructeur n’a pas encore dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme, le P40 et ses variantes.

Malheureusement, il est fort probable que l’on continue de voir d’importants impacts du COVID-19 sur le marché des smartphones pour le mois de mars. En effet, si la situation s’est nettement améliorée en Chine, c’est maintenant en Europe que les mesures de confinement se durcissent afin de freiner la propagation du virus. D’ailleurs, récemment, Apple a décidé de rouvrir ses magasins en Chine, et de fermer tous ceux qui se trouvent dans le reste du monde.