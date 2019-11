Le créateur de Mario aimerait faire de Nintendo un concurrent de… Disney !

Nintendo à l’assaut de Disney ?

Si de nombreux joueurs d’aujourd’hui ont grandi avec Nintendo (dans les années 80/90), le géant nippon reste aujourd’hui encore un acteur majeur sur le marché vidéoludique, avec notamment une Switch en pleine forme, après une Wii U catastrophique… Du côté de chez Nintendo, on se félicite évidemment du succès rencontré par la console et les licences phares du groupe, et on aimerait pouvoir concurrencer un autre géant : Disney.

Selon le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto : « Beaucoup de parents veulent empêcher leurs enfants de jouer aux jeux vidéo, mais ces mêmes parents n’ont aucun problème à laisser leurs bambins regarder des films Disney. » En effet, si de nombreuses têtes blondes ne peuvent pas profiter de Mario et sa clique avant un certain âge, ils sont en général inondés de produits estampillés Disney, et ce, dès leur plus jeune âge.

Mario, Mickey… même combat ?

Selon Shigeru Miyamoto, le nouveau défi de Nintendo consisterait donc à faire en sorte que les parents se sentent à l’aise à l’idée de voir leurs enfants jouer avec des produits Nintendo, de la même manière qu’il font confiance aux produits Disney.

Toutefois, selon le président du groupe, Shuntaro Furukawa, il n’est pas question « d’imiter la stratégie de Disney« , même si le fait de retrouver des parcs d’attractions Nintendo, des boutiques Nintendo ou encore bientôt des films Nintendo, peut laisser penser le contraire…

En effet, il est bon de rappeler que Nintendo tend très largement à se diversifier depuis quelque temps maintenant, avec les jeux sur mobiles bien sûr (dont un certain Mario Kart), mais aussi une approche différente, avec notamment la boutique Nintendo Tokyo Store qui vient tout juste d’ouvrir ses portes ou encore le parc Super Nintendo World qui ouvrira ses portes du côté d’Universal Studios Japan en 2020. Un film d’animation Super Mario est également attendu au cinéma, d’ici 2022 (son éternel rival, Sonic arrivera de son côté dans les salles obscures en février prochain).