Sonic le Film : une nouvelle bande-annonce, avec un Sonic (joliment) remodelé

Un nouveau Sonic, et une nouvelle date de sortie

Il y a quelques mois, la première bande-annonce officielle de Sonic le Film avait choqué plus d’un fan de la célèbre mascotte de SEGA. Rapidement, de nombreux amoureux du hérisson avaient fait savoir leur mécontentement vis à vis du design de leur héros fétiche. A tel point que le réalisateur Jeff Fowler avait rapidement annoncé vouloir prendre le temps de retravailler le design de Sonic.

Promesse tenue aujourd’hui, puisque l’équipe en charge de ce long métrage Sonic the Hedgehog vient de mettre en ligne la toute nouvelle bande-annonce du film, avec un tout nouveau Sonic. Le personnage de SEGA dispose désormais d’un look nettement plus proche du modèle employé dans les jeux vidéo, avec (entre autres) des proportions nettement mieux respectées.

Malik Bentalha pour la VF

La nouvelle bande-annonce permet également de confirmer la nouvelle date de sortie du film, qui loupera donc les fêtes de fin d’année, pour arriver sur nos écrans le 12 février prochain. Si le design final de Sonic a de quoi redonner un peu de joie aux fans du célèbre hérisson bleu, ces derniers seront peut-être un peu moins ravis de savoir que c’est un certain Malik Bentalha qui prêtera sa voix au meilleur ami de Tails, et non pas Alexandre Gillet comme c’est le cas dans de nombreux jeux…

Côté jeux vidéo, rappelons que les fans de Sonic ont un peu de mal à retrouver un hérisson en pleine forme, en témoigne encore il y a quelques mois Team Sonic Racing, bien loin d’être le « Mario Kart Killer » tant attendu… Il y a quelques jours, Sonic est arrivé sur Nintendo Switch en compagnie de Mario, tous deux en mode Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En attendant l’arrivée de ce film sur nos écrans, on peut toujours profiter de Sonic, le vrai, à travers la MegaDrive Mini lancée au début du mois de septembre…