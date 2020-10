Le design des prochains smartphones de Samsung se précise

Après la présentation des iPhone 12 par Apple, les médias s’intéressent désormais aux prochains modèles des concurrents de la firme de Cupertino. Et parmi ceux-ci, il y a bien entendu, les prochains porte-étendards de Samsung.

Pour le moment, le géant coréen n’a pas encore évoqué les Galaxy S21 ou S30. Cependant, récemment, des images montrant le design que pourraient avoir ces smartphones sont apparues sur la toile.

Comme le montrent les images ci-dessous, qui ont été partagées par OnLeaks, la façade du successeur du Galaxy S20 ne devrait pas être très différente de celle du modèle de 2020. En revanche, sur le dos, il y a un nouveau module caméra.

