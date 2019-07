Le design du Galaxy Note 10 se précise

Après le flop du Galaxy Fold, dont on ne connait pas encore la date de sortie, Samsung devrait se rattraper avec le Galaxy Note, l’une de ses gammes de smartphones les plus populaires. C’est le 7 août que Samsung dévoilera le Galaxy Note 10, durant un événement organisé à New York et diffusé en streaming sur internet.

En attendant la présentation officielle de cet appareil et de ses variantes, les rumeurs concernant le design et la fiche technique sont de plus en plus nombreuses.

Aujourd’hui, ce design se précise. Normalement, à l’instar du Galaxy S10, le Galaxy Note 10 aura un écran entièrement borderless et à la place de l’encoche, l’appareil aura un trou percé sur l’écran pour l’APN frontal.

Mais au lieu d’être sur un coin supérieur comme avec le S10, ce trou serait positionné sur le centre du côté supérieur.

Cela était déjà suggéré par des photos présumées et aujourd’hui, l’info est corroborée par de nouvelles fuites. Comme le rapportent nos confrères d’Engadget, MySmartPrice et WinFuture viennent de partager des rendus présumés de l’appareil. Si ces rendus ne révèlent rien concernant la fiche technique, ceux-ci nous donnent en revanche une idée plus précise du design du Galaxy Note 10.

L’information supplémentaire, c’est la présence de trois APN sur le dos de l’appareil, sur ces rendus présumés du Galaxy Note 10. L’image semble aussi montrer un quatrième capteur qui pourrait être un capteur de profondeur.

À quoi faut-il s’attendre ?

En ce qui concerne la fiche technique, le Note 10 devrait être doté des meilleurs composants pour smartphones du marché, comme le processeur Snapdragon 855. Certaines sources indiquent également que Samsung pourrait proposer une version avec 1 To de mémoire pour le Galaxy Note 10 5G.

Mais bien entendu, pour le moment, en attendant la présentation officielle par Samsung, toutes les infos sur le Galaxy Note 10 sont à prendre avec les pincettes d’usage.