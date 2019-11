Le design du OnePlus 8 Pro se précise

Les prochains smartphones OnePlus ne seront dévoilés que l’année prochaine, mais les rumeurs concernant ceux-ci sont déjà nombreuses sur la toile. Et certaines de ces rumeurs concernent le design.

Cette année, avec le OnePlus 7 Pro, le constructeur s’est distingué des marques comme Samsung ou Huawei par l’utilisation d’une caméra pop-up. Cependant, à en croire les récentes fuites, pour le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, OnePlus abandonnerait ce mécanisme au profit d’un trou percé sur le coin de l’écran, comme sur le Galaxy S10.

Le site True-Tech.net, relayé par TechRadar, affirme avoir obtenu un document PDF concernant le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, d’une source qui travaillerait pour le constructeur.

En façade, un design similaire à celui du Samsung Galaxy S10 ?

Ce document inclut les dessins ci-dessous, qui représenteraient le design que OnePlus pourrait adopter pour ses prochains smartphones.

Exclusive: OnePlus 8 Pro Product Diagram Leaks Showing Four Camera Sensors – https://t.co/6wuz9vbCqT pic.twitter.com/NeymglDAwm — TrueTech Official (@TrueTechOff) November 19, 2019

Outre le fait que OnePlus choisirait donc un design à la Galaxy S10 au lieu d’utiliser une caméra pop-up, on remarque que les bordures du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro pourraient être plus fines. Et les bordures supérieures et inférieures seraient parfaitement symétriques.

Sur le dos, on pourrait avoir 4 caméras (ce qui n’est plus exceptionnel sur le segment haut de gamme). Et en plus de ces caméras, l’appareil pourrait avoir un cinquième capteur : un capteur de temps de vol pour les mesures 3D. Pour rappel, d’après les rumeurs, le prochain iPad Pro et les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Max pourraient également avoir ce type de capteur sur le dos.

Mais bien entendu, étant donné que ce diagramme provient d’une source non-officielle, les pincettes sont pour le moment de rigueur. De plus, OnePlus pourrait encore changer ses plans.