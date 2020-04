Le développement d’Android 11 se poursuit avec la sortie d’une troisième preview pour les développeurs

La crise du COVID-19 n’empêche pas Google de continuer le développement de la prochaine mouture de son système d’exploitation, Android 11. Preuve en est, la firme vient de sortir la troisième preview d’Android 11, qui était prévue pour ce mois d’avril.

« Nos équipes, comme vous tous, continuent de s’habituer à une nouvelle normalité. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie travailler dans les salons, les cuisines, les arrière-cours et les chambres. Donc, de nos maisons à la vôtre, nous avons voulu prendre un moment pour partager notre plus récent aperçu pour développeurs d’Android 11 », écrit Dave Burke, VP of Engineering chez Google, dans un billet de blog.

Cependant, à l’instar des précédentes versions preview, celle-ci inclut surtout des améliorations pour les développeurs, mais pas sur la partie visible par le grand public. Dans son annonce, Google met principalement en avant des corrections de bugs, ainsi que des améliorations pour rendre les développeurs plus productifs (ce qui profitera indirectement aux utilisateurs d’Android, plus tard).

Une dernière « preview » avant la sortie en beta

Par exemple, cette DP3 d’Android 11 apporte des améliorations de l’outil de débogage des applications Android, ainsi qu’un outil qui permet aux développeurs de mieux comprendre pourquoi leurs apps ont planté.

Néanmoins, on notera que cette troisième preview pour les développeurs d’Android 11 est la dernière, et que normalement, au mois de mai, Google entrera dans la phase beta. Lors de cette phase, on devrait être en mesure de tester les nouveautés qui intéressent le grand public, alors qu’Android 11 se rapproche de la version stable pour le grand public qui sortira au troisième trimestre. Il est aussi possible que Google annonce, lors de cette phase beta, la possibilité de tester Android 11 sur des smartphones non-Pixel. En effet, pour le moment, les preview pour développeurs d’Android 11 ne sont disponibles que sur les smartphones de la firme de Mountain View.

Sinon, en plus des nouveautés pour les développeurs qui sont annoncées par Google, le site 9to5Google a également remarqué quelques changements mineurs sur l’interface utilisateur, et une nouvelle option de partage de connexion via Ethernet. S’il était déjà possible de partager la connexion internet d’un smartphone avec un autre appareil (un autre smartphone ou un PC) via Wifi, Bluetooth ou USB, Google semble vouloir proposer une nouvelle option de partage de connexion via un connecteur USB-Ethernet.