Le FBI compte sur le soutien de 140 robots pour gérer les archives

Le Federal Bureau of Investigation, dispose de plusieurs immenses entrepôts pour stocker des milliards d’archives. L’un d’entre eux, situé en Virginie, contient plus de 2 milliards de pages de papiers. Une telle quantité de documents devient bien trop compliquée à gérer pour de simples mortels.

Voici pourquoi le FBI vient de commander une flotte de 140 robots chargés de parcourir l’entrepôt et de localiser facilement un document. Ces robots ont été conçus par la société AutoStore, basée en Norvège. Ce genre d’investissement n’est habituel de la part du FBI, pourtant si l’efficacité du système est prouvée, le Bureau Fédéral pourrait rapidement réitérer l’opération.

Plus de 360 000 classeurs à parcourir.

Jusqu’à présent le Federal Bureau of Investigation paye des employés à courir entre les allées de ces immenses hangars où sont stockés plus de 360 000 classeurs. Sans compter les 250 bureaux du FBI délocalisés dans le monde entier.

Selon le constructeur AutoStore, le système commandé par le FBI devrait être opérationnel d’ici 2022. À cette date, les hangars du Federal Bureau of Investigation ressembleront plus à un entrepôt Amazon qu’à un centre des archives.

Une telle installation est d’une complexité extrême. Les robots développés par AutoStore doivent pouvoir reconnaître un fichier d’un autre très rapidement, le tout sans pouvoir analyser le contenu. Les archives renferment des documents confidentiels qui peuvent concerner des affaires en cours. La société norvégienne explique que la meilleure façon est d’étiqueter tous les fichiers afin que les robots puissent facilement faire leur travail.

Karl Johan Lier, PDG d’AutoStore, a déclaré suite à l’annonce de ce partenariat : « C’est un privilège et un honneur de savoir que notre technologie innovante d’automatisation d’entrepôt est au service des agences gouvernementales américaines. Grâce à l’agilité, à l’efficacité et à la précision des robots AutoStore opérants au sein de notre grille à haute densité élégamment sophistiquée, le FBI sera en mesure d’accomplir sa mission avec une plus grande efficacité et de maintenir son leadership dans la gestion des informations vitales. »

Le plus triste dans cette histoire c’est que dans les séries, les chefs ne pourront plus envoyer des membres de leur équipe aux archives pour les sanctionner, des robots y seront déjà.