Suivez le lancement des Samsung Galaxy S20 et du Z Flip en direct ici (20h)

Les fans du constructeur coréen attendent cet événement avec impatience chaque année. Pour cette édition 2020, ce sont (au moins) quatre smartphones qui vont être présentés par la marque, les Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et le nouveau modèle à écran pliable, le Samsung Galaxy Z Flip. Sur cette page, nous vous relatons toutes les annonces de la conférence qui a lieu à San Francisco.

Comment regarder la conférence Samsung Unpacked 2020 en direct ?

Comme chaque année, Samsung tient des lives sur la plupart de ces supports. Le Unpacked 2020 a lieu ce mardi 11 février à San Francisco. Le coup d’envoi est fixé à 20h heure de Paris. Pour regarder ce Unpacked, voici la vidéo streaming officielle de Samsung :

Presse-citron vous fait aussi vivre l’événement avec toutes les informations majeures sur ces nouveaux produits qui seront ajoutées dans cet article au fur et à mesure de la présentation.

Qu’attendre des Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip

La nouvelle gamme de Samsung Galaxy S20 n’a quasiment plus de secret. Le SoC sera un Exynos 990 pour l’Europe, et le prix de lancement du S20 serait de 909€. Le S20 Ultra devrait être une version sous stéroïde, avec son quadruple capteur, dont un principal de 108 Mpx. On annonce aussi la possibilité de filmer en 8K, en simultané avec les différents capteurs.

Le Samsung Galaxy Z Flip s’est aussi pas mal dévoilé dans les derniers mois et sera un modèle différent du Galaxy Fold, que nous avions adoré lors de notre test. Il viendra concurrencer directement le Motorola Razr et son écran plié qui rappelle les premiers téléphones à clapet.

D’autres produits pourraient être dévoilés lors de ce Samsung Galaxy Unpacked en direct, et notamment les écouteurs sans fil de la marque, les Galaxy Buds+. Une nouvelle version de la smartwatch de Samsung pourrait bien être dans les tuyaux.

Les principales annonces du Samsung Galaxy Unpacked 2020

Dans cette section, on vous met tous les articles traités par la rédaction pour tout savoir des nouveautés Samsung. La conférence commence à 20h ce 11 février.

La conférence commence par la présentation du Samsung Galaxy Z Flip. L’accent est forcement mis sur le design, un écran de 6,7 pouces est de la partie. Trois couleurs sont disponibles : violet, or et noir. Le petit écran permet d’afficher des informations comme l’heure, les notifications et vous donne un aperçu de votre selfie. Le système d’ouverture est annoncé comme supportant 200 000 cycles d’ouvertures et fermetures. La caméra selfie à l’intérieur est comme nous l’attendons sur le S20, pas d’encoche comme sur le Samsung Galaxy Fold.

Les applications s’adaptent au degré d’ouverture de l’écran. Sur YouTube par exemple, en mode vertical vous aurez accès aux commentaires sur la partie inférieure. Cette fonctionnalité est appelée « Flex Mode ». En ce moment, 300 000 spectateurs sur le live YouTube, cette nouvelle gamme est très attendue chez Samsung. Les commandes commencent le 14 février pour 1380$. La présentation s’achève avec la présentation de l’édition limitée Thom Browne, que nous avions déjà vue ce matin. Aucune caractéristique technique n’a été présentée pour l’instant. L’usage avant la techno.

On passe aux Galaxy S20.

Pour retrouver toutes les informations sur le Samsung Galaxy S20 Ultra c’est ici que ça se passe :

