Le Galaxy Z Flip s’illustre en images et en vidéo (et ça donne très envie)

Des rendus et même une vidéo pour le Samsung Galaxy Z Flip

Vous le savez sans doute, Samsung tiendra le 11 février prochain, depuis Los Angeles, sont désormais incontournable rendez-vous #Unpacked. Selon toute vraisemblance, on devrait donc y découvrir le nouveau Galaxy S11… mais pas seulement. En effet, Samsung pourrait également profiter de cette occasion pour exhiber son nouveau smartphone pliable, le Z Flip.

Un nouveau smartphone, ex-Galaxy Fold 2, qui succédera donc au désormais célèbre smartphone pliable de Samsung. Toutefois, ce nouveau modèle devrait adopter un style radicalement différent, avec un retour à la mode « clapet« . En effet, exit le côté « smartphone/tablette » du Galaxy Fold, et place ici à un smartphone à clapet nouvelle génération.

A l’instar d’un Motorola Razer, le futur Samsung Galaxy Z Flip devrait donc être en mesure de se replier sur lui-même, « comme au bon vieux temps » en somme. Du côté de chez LetsGoDigital, on a compilé les différentes informations et autres rumeurs concernant le Galaxy Z Flip pour mettre au point divers rendus et même une vidéo « preview ».

Evidemment, il convient de rappeler que Samsung n’a pas officialisé le moindre détail concernant ce futur smartphone, et que tout n’est, pour l’heure, que pure spéculation. Toujours est-il que le successeur du Galaxy Fold devrait s’appuyer sur un style bien à lui, au détriment de la fiche technique.

En effet, le prochain smartphone Flip de Samsung pourrait être équipé d’un processeur Snapdragon 855, de « seulement » deux capteurs à l’arrière et d’une petite caméra frontale cachée dans un « punch hole ». L’essentiel sera évidemment ailleurs ici, et ceux qui recherchent un monstre de puissance pourront se tourner vers le nouveau Galaxy S20+, qui sera officialisé le 11 février prochain, mais dont on a récemment pu découvrir un premier aperçu.