Le groupe France Télévisions a été la cible d’une cyberattaque

C’est un avertissement sans frais. Le groupe France Télévisions a annoncé ce vendredi qu’il avait été victime d’une cyberattaque. Dans un très court communiqué, il précise : « l’un des sites de diffusion a été infecté par un virus informatique ». Pour autant, les programmes n’ont pas été affectés et tous ont pu être diffusés normalement.

« Pour l’heure, les équipes sont pleinement mobilisées et la diffusion sur les antennes n’est pas impactée à court terme. Néanmoins, la diffusion de France 3 va être transférée au siège de France Télévisions et le site de secours a été d’ores et déjà activé », précise également l’entreprise publique qui n’a pas souhaité en dire davantage.

TV5 Monde avait dû interrompre ses programmes pendant trois heures

On ignore les motifs de cette attaque, et les personnes qui en sont responsables, mais à quelques jours du second tour des élections municipales, cela aurait pu être déflagrateur pour la télévision publique.

Le groupe avait d’ailleurs déjà été victime d’attaques informatiques par le passé. En 2015, France Télévisions avait été ciblé par les hackers du groupe Linker Squad qui lui avaient dérobé les adresses mails de 110 000 contacts. L’entreprise s’était alors voulu rassurante et avait expliqué qu’aucun mot de passe, ni aucune coordonnées bancaires n’avaient été volées. De plus, ce nombre impressionnant représentait moins d’1 % de sa base de contacts de 12 millions d’adresses.

Mais la cyberattaque d’une chaîne de télévision qui a le plus marqué le grand public reste le piratage de TV5 Monde en 2015. Un groupe d’attaquants l’avait forcé à interrompre ses programmes pendant trois heures, laissant les téléspectateurs face à un écran noir. Dans le même temps, le site internet et les réseaux sociaux avaient été détournés et diffusait des messages djihadistes en faveur de l’État islamique. La puissance de cette attaque a surpris les experts et les personnes qui se trouvaient derrière cette opération avaient fait preuve d’une grande maîtrise des outils informatiques.