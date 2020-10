Le Huawei Mate 40 Pro doté d’un module caméra octogonal (avec 6 capteurs) ?

C’est confirmé depuis peu, les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro seront officialisés par la marque chinoise lors d’un événement virtuel qui se tiendra le 22 octobre. Pour l’instant, peu d’informations ont fuité au sujet des nouveaux téléphones —en tout cas moins que sur les iPhone 12 avant le keynote de mardi dernier.

Il est encore difficile de spéculer sur les spécificités des Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro, on sait simplement qu’ils seront les dignes successeurs des Mate 30 et Mate 30 Pro dévoilés en décembre 2019. Il s’agit d’une gamme de smartphones premium qui rivalise directement avec les iPhone 12 ou les Galaxy S20. D’ailleurs, la marque chinoise est sur le podium des constructeurs qui vendent le plus de smartphones dans le monde (aux côtés d’Apple et de Samsung).

6 capteurs photos pour le Huawei Mate 30 Pro ?

Si le Huawei Mate 40 Pro fait un peu parler de lui avant sa sortie, c’est surtout sa caméra qui intrigue. Il y a quelques mois, des rumeurs montraient que le téléphone pourrait embarquer un module rond placé au centre du dos de l’appareil. Cela laissait à suggérer que la marque prévoyait de mettre l’accent sur la qualité de ses images, ce qu’elle fait effectivement depuis quelques années aux côtés de son partenaire Leica.

Cette fois-ci, les informations indiquent que les Huawei Mate 40 pourraient embarquer un module caméra… octogonal. C’est en tout cas ce que suggère une image officielle sur laquelle on voit le dos du smartphone et une ombre montrant les côtés de la caméra du futur smartphone. Le module pourrait se composer de six capteurs, si on en croit l’image en question.

What if it's a hexa camera🤔 pic.twitter.com/ZD4afvZLZ9 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 14, 2020

Il se pourrait que la marque dévoile trois modèles cette année, le Mate 40, le Mate 40 Pro et le Mate 40 Pro Plus. On peut imaginer que la version la plus haut de gamme aura droit à cette caméra si particulière —cela pourrait aussi être le cas du Mate 40 Pro.

Il se peut aussi que le téléphone dispose de capacités habituellement attribuées à des appareils de tournage vidéo professionnels. Un précédent teasing de la firme elle-même suggère aussi que le zoom sera plus qu’à la hauteur des attentes du marché.

Sachant que les Huawei P40 Pro et P40 Pro+ font déjà fort du côté photo, on peut s’attendre à ce que le constructeur mette la barre très haute avec ce nouveau téléphone attendu dans quelques jours. Le gros bémol de ce nouveau smartphone est de la même que sur les deux précédentes gammes, à savoir que les modèles n’ont pas droit aux services de Google en raison des sanctions de l’administration Trump, un gros point noir sur le marché occidental. Il faut s’attendre à ce que ça soit encore le cas avec le Huawei Mate 40.