Le jeu Forza Street en exclusivité (temporaire) sur les Samsung Galaxy

Le partenariat Samsung/Xbox toujours d’actualité en 2020

Les plus anciens le savent, Samsung et Microsoft sont des partenaires de longue date. Ceux qui ont acheté une Xbox 360 en 2005 ont notamment pu profiter d’une offre spéciale permettant alors de mettre la main sur un tout nouveau téléviseur LCD Samsung révolutionnaire, affichant une image en 16:9 et en 720p ! Une baffe technique colossale à l’époque, puisque certains disposaient alors encore d’un bon vieux Sony Trinitron cathodique… En 2020, le deal entre les deux géants de la tech est toujours d’actualité, et concerne cette fois le cloud gaming… et un certain Forza Street.

En effet, durant sa conférence Unpacked, qui a permis à Samsung d’officialiser ses nouveaux Galaxy S20 ainsi que le Z Flip, le géant coréen a tenu à officialiser l’arrivée de Forza Street sur smartphones, avec une certaine primeur accordée aux détenteurs d’un Galaxy, via le Galaxy Store.

Forza Street d’abord sur les smartphones Samsung Galaxy

Rappelons que Forza Street est un spin-off de la saga Forza Motorsport/Horizon, d’ores et déjà disponible sur Windows. Un opus très orienté « Need for Speed« , avec des courses urbaines à foison, de la personnalisation, des bolides à déverrouiller, de la nitro, des virées nocturnes… sans oublier son lot d’achats in-app. Un jeu qui repose notamment sur des courses assez brèves, soit un format parfaitement taillé pour le jeu nomade.

Le jeu Forza Street est désormais disponible en précommande sur Google Play, et arrivera un peu plus tard sur iOS.

Parallèlement, Samsung a également confirmé travailler en étroite collaboration avec Microsoft concernant une « expérience de premium de jeux en streaming« , et cela devrait évidemment concerner le Project xCloud, qui devrait arriver prochainement. Un Project xCloud à ne pas confondre d’ailleurs avec le récent service Xbox Console Streaming lancé par Microsoft. A voir maintenant si Microsoft et Samsung collaboreront à nouveau en fin d’année pour proposer une offre incluant la nouvelle Xbox et une Smart TV 8K…