Le Note 10 est en aluminium, contrairement à ce que Samsung avait annoncé

« L’acier inoxydable et le verre se fondent parfaitement », pouvions nous entendre le 7 août dernier, par Samsung, lors de sa conférence de présentation « Galaxy Unpacked ». Une information qui mentionnait donc que le nouveau Galaxy Note 10 de la firme sud-coréenne aurait franchi le pas de l’acier inoxydable, un matériau premium, que Samsung n’a jamais utilisé sur sa gamme.

Pourtant, le Note 10 sera finalement construit sur un châssis aluminium. Une sorte de pas en arrière que Samsung aurait décidé de prendre plus tard dans la conception du produit, jusqu’à en oublier d’en modifier la vidéo officielle de présentation.

Le Samsung Galaxy Note 10 a délaissé l’acier inoxydable pour de l’aluminium

L’anecdote du jour est assez légère, mais tout du moins curieuse, pour une marque se présentant comme le premier constructeur mondial de smartphone. Présenté en grande pompe à New York le 7 août, les Galaxy Note 10 et Note 10+ arrivent un mois avant la présentation de l’iPhone XI, permettant de prendre un petit peu d’avance sur l’un de ses principaux concurrents.

Au programme, le Note 10 revoit un nombre assez important de ses caractéristiques, et son design propose une grosse évolution en matière d’écran borderless, avec un terminal plus compact tout en conservant la taille de sa dalle tactile. Pour plus d’informations, nous vous proposons de découvrir notre comparatif entre le Note 9 et le Note 10.

L’information du jour nous provient de Max Weinbach, du forum XDA Developers. L’homme a remarqué une coquille réalisée lors de la présentation du nouveau smartphone de Samsung. Dans sa vidéo de présentation, le smartphone décrivait l’utilisation de ses matériaux en évoquant que « l’acier inoxydable et le verre se fondent parfaitement ». Un point sur lequel Weinbach s’est interrogé, alors que le smartphone allait dès lors être proposé en aluminium, au lieu de cet acier inoxydable.

Coquille ? Changement de dernière minute ?

On peut supposer que Samsung aurait finalement délaissé l’acier inoxydable pour son smartphone. Le matériau est plus cher, et il ne serait pas étonnant que le sud-coréen ait choisi de faire machine arrière sur ce choix de conception.

Par ailleurs, la coquille est très grosse, et il est difficile de reconnaître que Samsung n’aurait pas remarqué la fausse information dans une vidéo qui allait être montrée sur scène, à New York. Serait-ce un teaser pour les prochains smartphones du constructeur ?

L’acier inoxydable, un matériau premium, utilisé par Apple

Chez Samsung, aucun smartphone n’a déjà été proposé en acier inoxydable, comme le relayé The Verge, après avoir pu prendre contact avec Samsung suite à la nouvelle.

Pour retrouver ce matériau, il faut se pencher sur la gamme d’Apple. La firme de Cupertino a en effet passé le cap lors du développement de son dernier iPhone X. Une partie de la gamme est assemblée avec, que ce soit les iPhone X, XS et XS Max, mais également certaines variantes premium de l’Apple Watch.