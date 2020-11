Le OnePlus Nord 2 déjà en cours de développement ?

Après s’être focalisée sur ses smartphones porte-étendards durant des années, la marque chinoise OnePlus a décidé de foncer sur le milieu de gamme. Cette année, celle-ci a décidé de lancer le OnePlus Nord, un smartphone à mois de 500 euros qui bénéficie cependant d’une bonne fiche technique.

Puis, OnePlus s’est encore plus engagé dans la guerre des prix en lançant le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100, des modèles qui coûtent moins cher que le OnePlus Nord. Et visiblement, la marque n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Actuellement, celle-ci développerait déjà le OnePlus Nord 2. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié par nos confrères d’Android Authority, qui relaie une information provenant de Max Jambor (une source qui est régulièrement citée par les médias).

Cette source a récemment mentionné un smartphone dont le nom de code serait Denniz. Et plus tard, elle aurait confirmé qu’il s’agit du OnePlus Nord 2.

Pour rappel, le nom de code du OnePlus Nord était Avicii. Et le nom de code Denniz du OnePlus Nord deux serait une référence à un autre DJ suédois, Denniz Pop (décédé en 1998).

Une version améliorée du OnePlus Nord

Malheureusement, pour le moment, on ne connait pas encore les caractéristiques que ce successeur du OnePlus Nord pourrait avoir. Mais d’après Android Authority, ce modèle pourrait utiliser un processeur de la série Snapdragon 775 de Qualcomm, avoir un bon taux de rafraichissement de l’écran, la 5G et une vitesse de recharge de la batterie supérieure à 30W.

Cependant, pour le moment, il ne s’agit que d’hypothèses et la prudence est donc toujours de mise. En tout cas, ce qui est clair, c’est que OnePlus est bien parti pour conquérir le marché des smartphones abordables. Et il est d’ailleurs probable que ses appareils OnePlus Nord se vendent mieux que les modèles haut de gamme. C’est déjà le cas pour les marques comme Samsung ou Xiaomi.

Une sortie avancée en 2021 ?

En ce qui concerne la date de lancement du OnePlus Nord 2, pour le moment, il n’y a pas de fuite à ce sujet. Cependant, il est possible que ce modèle sorte plus tôt par rapport au OnePlus Nord en 2020.

En effet, des rumeurs suggèrent que le OnePlus 9 pourrait sortir dès le mois de mars, au lieu du mois d’avril. Cela permettrait à OnePlus de doper les ventes en rendant cet appareil disponible plus tôt, mais également à positionner le OnePlus 9 comme un vrai concurrent des autres modèles haut de gamme qui sortiront au premier trimestre.

Or, si OnePlus avance la sortir du OnePlus 9, il est possible qu’il décide également d’avancer la sortir du successeur du OnePlus Nord. Sinon, il est à noter que des rumeurs circulent aussi au sujet d’un autre smartphone abordable que OnePlus pourrait appeler OnePlus Nord SE.