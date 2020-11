Les OnePlus Nord N10 et N100 n’auront pas une mise à jour à vers Android 12

Cette année, OnePlus s’est lancé dans les smartphones milieu de gamme. Au mois de juillet, la marque chinoise a dévoilé le OnePlus Nord, un appareil à 400 euros qui a de bonnes caractéristiques et qui se connecte à la 5G. Et pour ceux qui recherchent un modèle encore plus abordable, OnePlus a lancé deux autres modèles : le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100, qui coûtent respectivement 350 euros et 199 euros.

Ces trois modèles de la série OnePlus Nord ont d’excellents rapports qualité-prix. Cependant, avant d’acheter le OnePlus Nord N10 ou le OnePlus Nord N100, il y a une chose que vous devez savoir. Ces appareils ne recevront pas la nouvelle version d’Android qui sortira l’année prochaine : Android 12.

Cela vient d’être confirmé par le constructeur à nos confrères d’Android Central. Le N10 et le N100 sortent avec Android 10, et ils seront mis à jour vers Android 11. Et après cela, ces modèles abordables ne recevront plus de mises à jour majeures du système d’exploitation (en revanche, ils recevront des mises à jour de sécurité pendant deux ans.

Normal pour des modèles aussi abordables ?

Voici la déclaration d’un représentant de OnePlus : « Les Nord N10 5G et N100 recevront une mise à jour majeure d’Android et un total de deux ans de mises à jour de sécurité. Le plan pour ces deux appareils s’aligne sur les normes de l’industrie pour les smartphones dans des gammes de prix plus abordables. Comme toujours, nous continuerons à écouter les commentaires de nos utilisateurs et à rechercher des moyens d’améliorer l’expérience logicielle pour tous les appareils OnePlus. »

Normalement, Android 12 devrait sortir au dernier trimestre 2021. Mais la plupart des smartphones compatibles ne seront probablement mis à jour qu’en 2022. D’ici là, OnePlus pourrait-il changer d’avis ? En tout cas, cette nouvelle pourrait avoir un impact sur l’intérêt des consommateurs sur ses deux nouveaux appareils abordables.

Sinon, on rappelle qu’actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet du prochain smartphone de la série OnePlus Nord. D’après celle-ci, ce modèle serait appelé OnePlus Nord SE et devrait sortir au premier trimestre 2021.

Alors qu’auparavant, OnePlus se focalisait sur quelques modèles par an (tous des porte-étendards), la marque diversifie son offre en proposant aussi des appareils abordables avec des tarifs qui ciblent plusieurs types de publics. D’ailleurs, comme c’est le cas pour Samsung et Xiaomi, les smartphones abordables de OnePlus pourraient bientôt devenir plus populaires que ses appareils haut de gamme qui coûtent plus cher.

Cette année, même Apple a décidé de lancer un smartphone « abordable » : l’iPhone SE 2020. Néanmoins, les rumeurs suggèrent que l’année prochaine, il n’y aura pas d’iPhone SE 2021. Mais ceux qui cherchent un modèle compact et plus abordable que l’iPhone 12 pourront toujours acheter l’iPhone 12 mini, qui a presque les mêmes caractéristiques, mais un écran plus petit (et une plus petite batterie).