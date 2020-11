C’est un véritable fléau d’année en année et cela empire clairement avec la montée en puissance des réseaux sociaux. De nombreux internautes assez néfastes défendent corps et âme leur produit et leur console favorite (et malheureusement, ce n’est pas que dans le jeu vidéo que ce triste constat apparaît).

Comme si le consommateur était lui-même obligé de se convaincre qu’il a raison pour justifier son achat et dormir tranquille. Ces « fanboys » qui sont de véritables cancers pour chaque industrie et pour les vrais passionnés n’hésitent pas à dénigrer, insulter et tomber dans l’absurde pour défendre leur marque, leur produit, leur choix et leur avis.

Que ce soit les autres fans, les journalistes, les influenceurs, tout le monde fait face à ce fléau et cette haine (gratuite) qui résulte du simple fait d’avoir des avis différents. Un petit jeu qui ne plaît pas vraiment aux marques et notamment à Phil Spencer, patron de la branche Xbox qui a tenu à réagir sur le sujet lors d’une interview accordée au site The Verge.

« Ce comportement est déplacé. Je le méprise véritablement. »

Propos rapportés de Phil Spencer :

Pour être franc, j’aime l’industrie dans laquelle je suis. C’est le métier que j’aime. Ma femme me dit que c’est le seul métier pour lequel je suis compétent mais c’est clairement le métier que j’aime. Mais ce tribalisme au sein de l’industrie est la seule chose qui pourrait me forcer à la quitter. […]

Tout particulièrement dans le monde des consoles, je pense que les joueurs les plus hardcore des hardcore ont fait atteindre au « je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j’ai acheté trouve le succès » un niveau destructeur. Et quand je dis ça, je parle des deux côtés (des fans de PlayStation et Xbox). Et je ne dis pas qu’il n’y a dans le lot que des gens qui déglinguent Xbox et que tous les gens qui aiment Xbox sont toujours accueillants vis-à-vis des produits PlayStation. J’ai déclaré par le passé que je trouve ce comportement déplacé. Mais ce n’est peut-être pas assez fort. Je le méprise véritablement.

Je ne pense pas que les autres doivent échouer pour que nous atteignons nos objectifs. Et ce n’est pas une histoire de « tout le monde il est beau. » C’est la vérité. Nous sommes dans le secteur du divertissement. Notre plus grand concurrent est l’indifférence vis-à-vis de nos produits, nos services et des jeux que nous produisons.

Même s’il est certain que cela ne fera pas avancer les choses, puisque ces mêmes fanboys se contentent que de lire ce qu’ils veulent lire, comprendre ce qu’ils veulent comprendre et entendre ce qu’ils veulent entendre. C’est une bonne initiative et de belles paroles de la part de Phil Spencer qui méritent d’être mises en avant.