Le patron de Twitter promet un vrai mode sombre avec du noir

Twitter fait partie des premières applications à avoir adopté le mode sombre. Aujourd’hui, cela est même une tendance puisque Google, par exemple, est en train de déployer le mode sombre sur certaines de ses applications mobiles. Et Facebook fait de même pour Messenger.

Mais actuellement, le mode sombre de Twitter n’utilise pas le noir comme couleur de fond, mais plutôt un bleu très foncé.

Et dernièrement, Jack Dorsey a été interpellé à ce sujet. Il y a quelques jours, un journaliste du Wall Street Journal a publié un article expliquant pourquoi tous les gadgets et toutes les applications devraient avoir un mode sombre.

En réaction à cet article, Jack Dorsey a été interpellé, et un twitto a évoqué le fait que Twitter n’utilise pas du noir mais un « bleu bizarre » sur son mode sombre.

In a world of bright, blue light-spewing LCD screens, every app should have a dark mode, says @pierce.

Could not agree more. Except I'd add we need more non-LCD screens.https://t.co/hN0LkT5yQl

— Christopher Mims 🎆 (@mims) January 20, 2019