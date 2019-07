Le pickup électrique de Tesla arrivera dans « deux à trois mois »

Tesla pourra compter sur son prochain Model Y pour faire accroître ses ventes. Le modèle se présentera en effet comme un moteur de croissance du fait de son positionnement sur le segment des SUV compacts, un marché en pleine croissance depuis plusieurs mois. Néanmoins, toutes les attentes ne reposeront pas que sur ce modèle au sein de Tesla. La présentation prochaine du nouveau pickup de la marque viendra positionner la firme californienne sur le segment le plus populaire aux États-Unis, aux 17,2 millions de véhicules vendus en 2018.

Le pickup de Tesla sera présenté d’ici 2 à 3 mois

« Nous avons besoin de savoir », s’exprimait un fan de Tesla sur Twitter il y a deux jours. En mentionnant le compte d’Elon Musk en personne au sujet de la présentation du prochain pickup de Tesla, l’homme a pu recevoir une réponse officielle que voici :

Any updates on Tesla pickup unveil?? We’re dying here. We need to know. — 🚆 (@JeremyGreenlee) 27 juillet 2019

A en croire le patron de Tesla, le nouveau pickup aurait terminé son développement, et serait en train de peaufiner sa présentation. A grand coup de communication, Elon Musk en a tout de même dévoilé une information qui nous en dit un petit peu plus sur la date. « Peut-être 2 ou 3 mois », écrivait-il sur Twitter. Nous pourrions donc penser que la présentation du modèle arrivera au mois d’octobre prochain.

Un pickup électrique à moins de 50.000 dollars

Le manque de patience retranscrit par le fan auquel Elon Musk a répondu sur Twitter est représentatif d’une longue année déjà de discussion au sujet de ce pickup électrique. Depuis l’année dernière, quelques informations auront pu nous être délivrées par Tesla, et l’on sait par exemple aujourd’hui que le modèle possédera un prix sous la barre des 50.000 dollars. L’autonomie du moteur posséderait une option lui permettant de rouler entre 650 et 800 kilomètres, et la transmission pourrait également accueillir une déclinaison 4 roues motrices.

Au chapitre de l’esthétique de la voiture, les données sont pour le coup inexistantes : seule une image peu concrète à été dévoilée par Tesla il y a quatre mois. Aucun prototype n’a déjà été photographié, et les illustrateurs doivent pour l’heure se baser sur leur propre imagination, à l’image de Justin Duel James que vous pouvez voir en illustration de cet article. Communiquant d’une main de maître, Elon Musk s’était permis la comparaison du design de ce prochain pickup avec l’univers futuriste de Blade Runner. Sympathique.

Tesla face au Ford F-150 électrique

Nous savons depuis quelques jours que les premières livraisons du Model Y débuteront dans un an, à l’automne 2020. Entre les dates de présentation et de livraison, Tesla connaît un laps de temps important, qui devrait également se retrouver pour son pickup électrique. Il faudra que la marque face vite : Ford prévoit lui aussi de lancer son modèle, et vient de démontrer les capacités de son futur véhicule dans une vidéo très originale. Prévoyant de présenter le pickup électrique le plus puissant du marché, Ford peut déjà à l’heure actuelle s’appuyer sur la popularité de son F-150, lui qui se présente depuis très longtemps comme le modèle le plus vendu aux États-Unis.