Google Pixel 5 vs Pixel 4a vs Pixel 4a 5G : le comparatif des différences

Google vient de dévoiler son nouveau Pixel 5 et apprend des erreurs qu’il a pu commettre en dévoilant le Pixel 4. Naturellement, tout laissait à penser que sa nouvelle itération était sur la bonne voie, alors que la marque a commercialisé pendant l’été le Pixel 4a, moins cher que son grand frère et pourtant bien plus beau et pratique. De quoi tirer un comparatif en guise de guide d’achat, pour les clients qui hésiteraient entre les deux modèles.

Ci-dessous, découvrez notre comparatif entre le Pixel 5, le Pixel 4a mais également le Pixel 4a 5G. Ce dernier vient compléter le guide en apportant lui aussi des différences, et un vrai compromis entre le Pixel 5 et le Pixel 4a. Le match sera serré, et chacun des trois modèles tirera son épingle du jeu avec de sérieux arguments en termes de prix, d’appareil photo et d’optimisation logiciel. Bonne nouvelle d’une façon générale, l’autonomie des smartphones Google s’améliore. Rentrons maintenant plus en détails sur le sujet.

Les différences entre les Pixel 5, 4a et 4a 5G

Trois formats d’écran différents

Pour commencer, Google a choisi de délaisser le dessin très critiqué du Pixel 4 qui n’était pas encore passé à la norme des encoches (voire des poinçons) pour pouvoir proposer une technologie de reconnaissance faciale 3D. En octobre 2020, les Pixel 4a et Pixel 5 sont totalement borderless avec des écrans venant recouvrir la totalité de la face avant du smartphone (pas d’écran incurvé en revanche chez Google).

Pourtant, les différences entre le Pixel 5, le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G débutent dès la question de leur taille d’écran. Le plus compact, le Pixel 4a, s’affiche avec une diagonale de 5,8 pouces, contre 6,0 pouces pour le Pixel 5 et 6,2 pouces pour le Pixel 4a 5G. Trois tailles différences qui coïncident avec la taille des batteries présentent sur chaque smartphone. Nous y reviendrons dans ce comparatif.

Un écran de bien meilleure qualité sur le Pixel 5

La taille de l’écran est une affaire de goût et globalement, ces trois smartphones gardent tous un format compact en main. En revanche, sur la question de la qualité de la dalle recouvrant cet écran, on appréciera l’arrivée d’un Gorilla Glass 6 sur le Pixel 5, de bien meilleure fortune que les Pixel 4a et Pixel 4a 5G qui se limitent à un Gorilla Glass 3 bien plus sensible aux micro-rayures (comme nous l’avions remarqué dans notre test du Pixel 4a).

Sur la partie de la résolution, aucune différence n’est mesurée entre le Pixel 5, Pixel 4a et Pixel 4a 5G. Tous profitent d’un écran OLED avec 16 millions de couleurs et une résolution de 1080 x 2340. La seule différence concerne le taux de rafraîchissement, disponible jusqu’à 90 Hz sur le Pixel 5, à la différence des Pixel 4a et 4a 5G se limitant à 60 Hz.

Finitions et étanchéité

Le Pixel 5 ressemble au Pixel 4a, et il en reprend d’ailleurs les coloris. En France, le « Juste Noir » sera disponible en même temps qu’un « Subtilement sauge », qui rappelle une couleur apparue sur l’iPhone 11 Pro et récemment le Samsung Galaxy S20 FE. On apprécie que Google ne limite pas l’Hexagone à un seul coloris – comme le Pixel 4a qui se limite à du noir.

Le Pixel 5 n’évolue pas en revanche sur les finitions qui restent en plastique, bien que cela ne soit pas une catastrophe en vue face à la concurrence qui commence à délaisser les dos en verre sur les smartphones. En revanche, le Pixel 5 est certifié IP68, ce que n’ont pas les Pixel 4a et 4a 5G.

Prise jack sur Pixel 4a et 4a 5G

En finissant de comparer les Pixel 5 et Pixel 4a et 4a 5G sur la partie de leur design, on en profitera pour noter l’absence de prise jack sur le Pixel 5. C’est un choix que Google avait déjà fait sur son Pixel 4 classique, alors que la gamme censée être moins chère et moins bien équipée – le Pixel 4a – en reste fidèle.

À vos choix et préférences, sachant que Google propose aujourd’hui des écouteurs sans fil concurrents des AirPods (lire notre test et avis des Pixel Buds), et que pour toute précommande d’un Pixel 5, Google offre un casque audio Bluetooth Bose QC35 II.

Comparatif des caractéristiques techniques

Sur le match des caractéristiques techniques, plusieurs points vont départager les trois modèles de smartphone Google. À l’image des performances, de l’autonomie, des capteurs photo… Sans oublier de la connectivité ! Mais avant de s’y pencher dans le détail, voici leur fiche technique respective.

Pixel 5 Pixel 4a (5G) Pixel 4a Dimensions 144,7 x 70,4 x 8 mm 153,97 x 74 x 8,2 mm 144 x 69.4 x 8.2 mm Poids 151 g 168 g 143 g Étanchéité IP68 IP68 // Écran 19,5:9

OLED 6'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

90 Hz

HDR10+

Verre de protection Gorilla 6 de Corning

Always-on Display 19,5:9

OLED 6,2'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

60 Hz

HDR10

Verre de protection Gorilla 3 de Corning

Always-on Display 19,5:9

OLED 5,8" Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

60 Hz

HDR10

Verre de protection Gorilla 3

Always-on Display Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo Puce Snapdragon 765G

GPU Adreno 620 Snapdragon 765G

GPU Adreno 620 Snapdragon 730G

GPU Adreno 618 Stockage 128 Go UFS 2.1 128 Go UFS 2.1 128 Go UFS 2.1 RAM 8 Go LPDDR4x 6 Go LPDDR4x 6 Go LPDDR4x Batterie 4080 mAh 3885 mAh 3140 mAh Recharge Charge rapide 18 W (chargeur fourni)

Charge sans fil 10 W et recharge inversée Charge rapide 18 W (chargeur fourni)

Charge rapide 18 W (chargeur fourni) Biométrie Lecteur d'empreintes au dos

Reconnaissance faciale 2D Lecteur d'empreintes au dos

Reconnaissance faciale 2D Lecteur d'empreintes au dos

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle 27 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur de 12,2 MP (1/2,55'' ; photosite de 1,4 μm) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : champ de vision de 107°, ouverture de f/2,2

Capteur de 16 MP (photosite de 1 μm) - Grand-angle 27 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur de 12,2 MP (1/2,55'' ; photosite de 1,4 μm) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : champ de vision de 107°, ouverture de f/2,2

Capteur de 16 MP (photosite de 1 μm) - Grand-angle 27 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur de 12,2 MP (1/2,55'' ; photosite de 1,4 μm) ; stabilisateur optique Caméra frontale Capteur de 8 MP (photosite de 1,12 μm) ; objectif 24 mm f/2 ; champ de vision de 83° Capteur de 8 MP (photosite de 1,12 μm) ; objectif 24 mm f/2 ; champ de vision de 83° Capteur de 8 MP (photosite de 1,12 μm) ; objectif 24 mm f/2 ; champ de vision de 83° OS Android 11 Android 11 Android 11 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)

NFC

Google Cast 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)

NFC

Google Cast 4G

Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)

NFC

Google Cast

DAS NC NC NC Coloris Juste noir

Subtilement sauge Juste noir

Performances : le Pixel 5 et Pixel 4a 5G en duel

En poursuivant dans notre comparatif, il faut s’attarder sur la grande nouveauté des appareils Pixel en cette rentrée 2020. L’arrivée de la 5G. Sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, la nouvelle génération du réseau GSM a demandé à Google d’intégrer un meilleur processeur que le Snapdragon 730G qui équipe actuellement le Pixel 4a.

Les deux nouveaux smartphones sont ainsi introduits avec la puce Snapdragon 765G compatible 5G. Google a choisi de laisser de côté le Snapdragon 865, certainement pour une question de tarifs et en partant du principe que le Snapdragon 765G sera largement à la hauteur. Ce qui est vrai.

Mais forcément, pour épauler un processeur plus costaud, les Pixel 4a 5G et Pixel 5 ajoutent 2 Go de RAM de plus, pour un total de 8 Go de mémoire vive. Les trois smartphones sont commercialisés avec 128 Go de stockage interne. Aucune distinction sur ce point-là, d’autant plus qu’aucun d’entre eux ne propose un slot pour micro-SD permettant d’étendre la capacité.

Autonomie : laquelle est la meilleure du comparatif ?

Pour faire tourner les différentes machines, notamment celles compatibles 5G, il fallait bien augmenter la taille des batteries. Google a suivi cette logique : ses deux smartphones 5G possèdent des plus gros accumulateurs que le Pixel 4a de base, à 3140 mAh. Le Pixel 5 affiche 4080 mAh quand le Pixel 4a 5G en propose 3885 mAh. Lequel est le meilleur ?

Dans le comparatif de l’autonomie du Pixel 5, Pixel 4a et Pixel 4a 5G, la palme reviendra au Pixel 5, du fait d’un écran compact de 6 pouces et de la plus grosse batterie. Mais attention, il sera le plus autonome qu’en connexion 4G et si possible avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz plutôt que 90 Hz.

Ce sont ces deux points en plus de son processeur plus performant qui expliquent sa taille de batterie plus imposante par rapport à un Pixel 4a. Malgré leur différence de batterie, l’autonomie ne devrait pas trop varier entre les trois modèles lorsqu’ils seront utilisés de façon fidèle à leurs performances et fonctionnalités (5G, 90 Hz notamment). Avantage tout de même au Pixel 4a 5G devrait offrir le meilleur compromis entre puissance et batterie.

Du côté de la récupération de batterie, le Pixel 5 bénéficie surtout de la recharge sans fil et inversée. Les Pixel 4a et Pixel 4a 5G n’en sont pas équipés. Néanmoins, le chargeur livré dans l’emballage est le même pour les trois versions. Il s’agit d’un câble proposant une puissance maximale de 18 W.

Appareil photo : Pixel 5 vs Pixel 4a

Passons maintenant au match des appareils photo dans notre comparatif des meilleurs smartphones. Quelle différence de caméra entre le Pixel 5 et le Pixel 4a ? Qui propose un objectif ultra grand angle et lequel est le meilleur en vidéo ? Une première réponse se précise déjà dans leur fiche technique. Notez que le Pixel 4a 5G, dans cette partie, fait jeu égal avec le Pixel 5.

Tout d’abord, les trois smartphones Google possèdent le même objectif principal. Il s’agit d’une lentille de 27 mm couplé à un capteur de 12,2 MP et l’ouverture s’affiche à f/1.7. Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G se différencient du Pixel 4a en ajoutant à cette dotation un capteur ultra grand-angle avec un capteur de 16 MP.

Outre cela, les deux appareils 5G profitent également de leur processeur plus puissant pour proposer de la vidéo 4K à 60 images par seconde contre seulement 30 pour le Pixel 4a. Les trois appareils restent exceptionnels en photo comme en vidéo grâce au traitement logiciel optimal de chez Google.

Prix : la part belle au Pixel 4a, mais …

Difficile de se dire que l’on compare trois modèles avec une amplitude de différence au niveau des prix de l’ordre de 280 . Le Pixel 5 est pourtant bien plus cher de 280 euros face au Pixel 4a. Ils sont respectivement disponibles aux prix de 629 et 349 €. Deux smartphones qui ne concourent pas dans la même catégorie mais qui suivent une logique simple pour déterminer notre choix quant à notre achat.

De son côté, le Pixel 4a se place en compromis, que ce soit en termes d’équipements et de prix. Le Pixel 4a 5G est disponible au prix de 499 €. Soit 129 € de moins tout de même que le Pixel 5.

Pour pouvoir attirer ses clients vers son modèle le plus premium, Google a mis le paquet. Jusqu’au 14 octobre, les précommandes du Pixel 5 vous font gagner gratuitement un casque Bluetooth Bose QC 35 II, un appareil normalement vendu au prix de 299,99 €. Un petit avantage qui permettra de venir concurrencer grandement le Pixel 4a pourtant bien moins cher.

Avantage donc au Pixel 4a, forcément, mais sera-t-il suffisant pour votre usage ? Quelles sont ses limites et que proposent en plus les Pixel 4a 5G et Pixel 5 ?

Comparatif : Pixel 5 ou plutôt Pixel 4a ou Pixel 4a 5G ?

Pour notre bilan du comparatif des différences entre le Pixel 5 et les Pixel 4a et Pixel 4a 5G, nous pourrons tout d’abord vous conseiller ces produits par leur qualité générale, et le travail sur leur appareil photo et optimisation d’Android (d’ailleurs, Android 11 est disponible sur les trois smartphones). On appréciera leur caméra, leur recharge, leur capacité de stockage et leur résolution d’écran qui est identique à chaque smartphone malgré les différences de prix.

Maintenant, à choisir entre un Pixel 5 et un Pixel 4a, il faudra vous poser la question si des équipements comme un capteur ultra grand-angle, une connectivité 5G, un processeur plus puissant et un taux de rafraîchissement en 90 Hz vous semblent intéressants.

Pour nous, de façon la plus objective possible, on préférera le Pixel 5 qui vient se doter d’une protection d’écran Gorilla Glass 6 quand le Pixel 4a se limite à un Gorilla Glass 3 très (trop) sensible aux micro-rayures.

Cela met dans le vent le Pixel 4a et c’est bien dommage, tant sa proposition en guise d’intermédiaire pouvait sembler plus intéressante que le Pixel 5. Mais le digne héritier de la gamme des smartphones de Google reste le meilleur, et forcément, avec ses équipements, on l’adore déjà. Mais nous n’oublions pas notre test du Pixel 4a, et son sacre de meilleur smartphone à moins de 400 euros.