Xiaomi officialise le Redmi K30 Pro : écran AMOLED, Snapdragon 865 et 4 caméras sur le dos

Après avoir présenté le Redmi K30, fin 2019, Xiaomi vient d’officialiser le Redmi K30 Pro. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme, mais qui sera vendu à un prix plus abordable par rapport aux modèles similaires. Comme le Xiaomi Mi 10 Pro, le Redmi K30 Pro utilise donc un processeur Snapdragon 865, ce qui permet à l’appareil de prendre en charge les réseaux 5G.

Ce nouveau smartphone a un écran de 6,67 pouces (1080p) de type AMOLED, avec HDR10+ et taux de rafraichissement de 60 Hz. Et alors que beaucoup de constructeurs ont abandonné la caméra frontale pop-up en 2020, le Redmi K30 Pro conserve ce mécanisme, qui permet d’avoir un écran sans bordures et sans encoche. Ce mécanisme pop-up fait apparaitre une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies.

Un smartphone premium mais plus abordable que ses concurrents ?

Sur le dos, il y a quatre caméras : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur, ainsi qu’un téléobjectif de 5 mégapixels. Xiaomi propose également une variante appelée Redmi K30 Pro Zoom sur laquelle le téléobjectif de 5 mégapixels est remplacé par téléobjectif de 8 mégapixels.

Le Redmi K30 Pro a une batterie de 4 700 mAh, qui prend en charge la recharge rapide de 33W avec un câble. Et cela permet de passer de 0 % à 100 % en 63 minutes.

D’après le site Android Authority, en Chine, le Redmi K30 Pro coûte l’équivalent de 392 euros avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou l’équivalent de 444 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quant au Redmi K30 Pro Zoom (qui a un meilleur téléobjectif), il coûte l’équivalent de 496 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’équivalent de 522 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce smartphone pourrait arriver en Europe. Mais il est à noter qu’en 2019, le Redmi K20 Pro n’était pas commercialisé avec ce nom en France. A la place, Xiaomi a proposé un modèle appelé Xiaomi Mi 9T Pro, qui avait exactement les mêmes caractéristiques. Et il est possible que le constructeur adopte la même stratégie avec le Redmi K30 Pro.