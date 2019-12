Le prochain haut de gamme de Samsung pourrait être le Galaxy S20 et non pas le S11

En début d’année, Samsung présentera son prochain smartphone haut de gamme. Logiquement, celui-ci, qui sera le successeur du Galaxy S10, devrait s’appeler Galaxy S11. Cependant, une nouvelle rumeur suggère qu’en 2020, le constructeur pourrait changer la façon dont il nomme ses smartphones.

En effet, d’après un tweet récemment publié par le compte Ice Universe (l’une des sources de fuites et de rumeurs les plus fiables du moment), le prochain haut de gamme pourrait être le « Galaxy S20 », mais pas le « Galaxy S11 ». Bien entendu, il ne s’agit pour le moment que d’une rumeur, et la prudence reste donc de rigueur.

Mais en tout cas, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un possible changement de la façon dont Samsung nomme ses nouveaux modèles.

Un nouveau schéma ?

Au mois de février, citant des sources proches du dossier, l’agence de presse coréenne Yonhap indiquait que Samsung pourrait changer tout schéma de nommage de ses smartphones haut de gamme (les Galaxy S et le Galaxy Note).

Les sources de Yonhap indiquaient même que le S10 et le Note 10 pourraient être les derniers Galaxy S et Galaxy Note du constructeur.

Mais pourquoi Samsung voudrait-il modifier son schéma ? Pour des raisons pratiques. En substance, Samsung voudrait éviter les nombres à deux chiffres comme 11, 12, 13, … car ceux-ci sont plus difficiles à prononcer.

Néanmoins, à l’époque, le média coréen précisait qu’à l’époque, le constructeur n’avait pas encore pris de décision définitive.

En tout cas, en attendant l’officialisation de l’appareil, peu importe le nom choisi par le constructeur, les rumeurs concernant sa fiche technique sont également nombreuses. D’après des sources non officielles, celui-ci serait équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels, accompagnée d’un téléobjectif de 48 mégapixels.

Et vous, préféreriez-vous « Galaxy S20 » ou « Galaxy S11 » ?