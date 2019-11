Le remake du fameux Resident Evil 3 Nemesis serait en préparation pour 2020

Après le retour de Resident Evil 2 via son excellent remake en début d’année, mais aussi après la déception de Project Resistance lors du Tokyo Game Show en septembre dernier, Capcom pourrait bien préparer une nouvelle surprise. Et cette fois, les fans risquent d’être une nouvelle fois heureux grâce à Resident Evil 3.

Car oui, de nouvelles rumeurs de plus en plus crédibles annoncent qu’un remake de Resident Evil 3 Nemesis serait en préparation pour une sortie dès l’année prochaine. Et de nombreux sites spécialisés commencent à confirmer cette rumeur.

Resident Evil 3 Nemesis Remake 2020

Dans une récente vidéo, le youtuber SpawnWave, le même youtuber qui avait été le tout premier à parler d’Elden Ring, le titre de From Software longtemps avant son annonce lors de l’E3. Dans sa dernière vidéo, le jeune homme annonce que d’autres remakes de Capcom sont en développement. Dont le fameux Resident Evil 3 Nemesis qui pourrait être annoncé le mois prochain lors des Game Awards pour une sortie dès 2020.

Selon nos confrères de chez Eurogamer cette fois, les mêmes échos. En précisant cependant que le jeu serait en développement depuis pas mal de temps, mais que la priorité serait à ce jour Project Resistance. Une rumeur également confirmée par le site Video Games Chronicle qui confirme lui aussi ces propos au sujet de Resident Evil 3.

De son côté, Capcom n’a rien annoncé concernant le développement d’un Resident Evil 3 Nemesis Remake. Mais l’éditeur n’est pas tout blanc non plus. Peu de temps après la sortie de Resident Evil 2 Remake, l’éditeur avait annoncé que d’autres remakes (dont celui de Resident Evil 3) seraient envisageables si le succès de Resident Evil 2 était au rendez-vous. Avec de très bons retours critiques de la part de joueurs et de la presse, et des ventes très satisfaisantes, on peut clairement dire que le succès fut bien au rendez-vous.

Avec tout cela, il n’y a désormais plus trop de toutes à avoir. Il ne nous reste plus qu’à patienter désormais jusqu’au 12 décembre prochain. Date à laquelle se déroulera la cérémonie des Game Awards pour voir si l’annonce tant attendue est faite ou non. Une édition 2019 des Game Awards qui s’annonce intense, puisque de nombreuses rumeurs annoncent également le retour de Crash Bandicoot via un opus inédit.

Plus que jamais, les Game Awards seront clairement le dernier gros rendez-vous de l’année pour rendre hommage aux jeux vidéo. Un événement que vous pourrez suivre en direct avec Presse-citron !