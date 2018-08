Le Samsung Galaxy S10 aurait trois cameras sur le dos

Le prochain haut de gamme de Samsung aurait trois caméras sur le dos. Est-ce-que cela suffira pour détrôner le Huawei P20 Pro ?

Maintenant que le Galaxy Note 9 de Samsung est officiel, on peut commencer à parler du Galaxy S10 (ou plus exactement, « des » Galaxy S10). Et l’une des rumeurs sur le prochain haut de gamme de Samsung concerne l’appareil photo.

En effet, d’après le site ETNews, relayé par CNET.com, sur trois variantes du S10 que Samsung présenterait en 2019, deux auraient trois capteurs à l’arrière (comme le Huawei P20 Pro). Il pourrait s’agir d’un capteur téléphoto de 13 mégapixels, d’un grand angle de 12 megapixels et d’un super grand angle de 16 megapixels.

Et ce n’est pas tout. D’après la même source, Samsung ne prévoirait pas seulement de proposer la configuration à trois caméras sur ses smartphones hauts de gamme, mais aussi sur des appareils de gamme intermédiaire de la série « Galaxy A ».

Samsung pourrait-il s’inspirer du Huawei P20 Pro ?

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Mais étant donné les performances du Huawei P20 Pro, doté de trois caméras à l’arrière, il ne serait pas étonnant que Samsung utilise une configuration similaire afin de maintenir son leadership sur le marché des smartphones.

Actuellement, le Huawei P20 Pro est numéro un sur le classement des appareils photo de smartphones de la société DXO Mark, dépassant tous les appareils sous Android (comme le Galaxy S9+), ainsi que l’iPhone X.

Dans son test du P20 Pro, DXO Mark a écrit : « La configuration à trois caméras du P20 Pro est la plus grande innovation que nous avons vu dans l’imagerie sur mobile depuis un certain moment… ».