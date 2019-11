Le Samsung Galaxy S10+ obtient le prix du smartphone le plus étanche

En seulement quelques années, le critère de la résistance à l’eau des smartphones a perdu de sa popularité. Il faut dire qu’en l’espace de quelques mois seulement, le segment des smartphones premium a délaissé l’exclusivité de sa certification face à l’eau et à la poussière, et de nombreux produits plus accessibles ont rejoint le cercle, en accédant à des garanties aux noms de code souvent incompris du grand public.

Aujourd’hui, nos confrères et consœurs d’Android Central ont publié un classement spécialement établi suivant le critère de la résistance à l’eau. Selon les journalistes américains, c’est Samsung qui remporterait la manche. En 2019, la sortie du remplaçant du Galaxy S9 a fait naître un smartphone à plus de 1000 euros : le Galaxy S10+ (lire ici notre test du Galaxy S10+).

Le Galaxy S10 + serait le smartphone le plus étanche

Il est garanti IP68. Autrement dit, il est possible de laisser le smartphone dans une eau douce sous une profondeur de maximum 2 mètres, pendant 30 minutes. Le nouveau Galaxy S10 + de Samsung est loin d’être le seul modèle proposant ce niveau de protection. La plupart des smartphones premium actuels offrent le même niveau d’étanchéité théorique, sauf peut-être les nouveaux OnePlus 7, dont le constructeur n’a jamais souhaité tester la conformité, préférant utiliser son budget pour autres choses.

Mais selon Android Central, le Galaxy S10 + est le smartphone plus étanche du marché. Un trophée qui rappelle forcément une autre actualité survenue en juillet dernier, où la police australienne avait décidé de poursuivre Samsung en justice pour publicité mensongère. A l’époque, c’était davantage le S10 qui fut pointé du doigt, alors que la firme sud-coréenne avait laissé entendre que son smartphone était résistant à l’eau chlorée d’une piscine, ou encore l’eau salée d’un océan. Des prouesses impossibles avec une simple garantie IP68, qui ne s’entend qu’en termes d’eau parfaitement douce.

Samsung, une référence pour l’étanchéité des smartphones ?

Dans son guide récemment publié, Android Central ne s’en est pas arrêté là avec Samsung. Le média a également décerné au géant sud-coréen le prix du smartphone avec stylet le plus étanche. Sans surprise, le smartphone récompensé est le Galaxy Note 10+, la déclinaison « phablet » du modèle et disponible à partir de 918,59 € actuellement (prix actualisé en temps réel).

Depuis la sortie de son Galaxy S7, rappelons que l’ensemble des smartphones de la gamme premium de Samsung sont certifiés IP68. En début d’année prochaine, à sa sortie, le S11 le sera aussi certainement, sauf si la firme souhaite aller encore plus loin.