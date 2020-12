Le Samsung Galaxy S21 se déverrouillerait deux fois plus vite grâce à un nouveau capteur

Alors que l’année touche à sa fin, les rumeurs concernant les prochains smartphones qui sortiront en 2020 vont bon train. Et parmi celles-ci, il y a de nombreuses informations non officielles au sujet des prochains smartphones haut de gamme que Samsung sortira : le Galaxy S21 et ses variantes.

Et après les rendus et les photos présumés, ainsi que quelques éléments des fiches techniques, une nouvelle rumeur circule actuellement au sujet du capteur biométrique qui permettra de dérouiller le Galaxy S21 et ses variantes avec les empreintes digitales. D’après une publication de Ice universe, le scanner d’empreintes digitales du Galaxy S21 sera 1,77 fois plus grand que celui des modèles précédents.

Mais ce n’est pas tout. Ce capteur est aussi plus performant et devrait permettre à l’utilisateur de déverrouiller son smartphone deux fois plus vite. L’appareil se déverrouillerait ainsi dès que l’utilisateur pose son doigt sur le scanner.

The ultrasonic fingerprint sensor of Galaxy S21 is 8×8=64mm, which is 1.77 times higher than the previous generation, and the unlocking speed is doubled. You don’t even need to press it, just tap to unlock.😼 — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2020

Les performances du scanner d’empreintes digitales sont un élément important. En effet, déverrouiller un smartphone est un geste qu’on effectue de très nombreuses fois par jour. Et une latence trop importante peut rendre l’expérience utilisateur très désagréable.

Une présentation au mois de janvier ?

Sinon, on notera que le Galaxy S21 et ses variantes feront partie des futurs concurrents des iPhone 12 d’Apple. Normalement, les nouveaux Galaxy S sont dévoilés au mois de février.

Cependant, en 2021, Samsung pourrait avancer cette présentation et lever le voile sur le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra dès janvier. Outre cela, Samsung prévoirait une baisse des prix de ses smartphones haut de gamme par rapport aux prix des appareils de 2020.

Apple pourrait aussi réutiliser les scanners d’empreintes digitales sur ses produits phare en 2021

Depuis qu’il propose des smartphones avec des écrans « borderless », Apple n’inclut plus de scanner d’empreintes digitales sur ses produits phares. Sur l’iPhone 12 par exemple, il n’y a pas de scanner d’empreintes, mais l’utilisateur se sert d’une fonctionnalité de reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

Néanmoins, des rumeurs suggèrent actuellement qu’Apple pourrait à nouveau intégrer un Touch ID sur ses prochains modèles. En effet, bien que la reconnaissance faciale développée par la firme de Cupertino soit performante, celle-ci a ses limites. Par exemple, elle est inutilisable lorsque l’utilisateur porte un masque.

Récemment, Apple aurait envoyé un sondage à des utilisateurs de l’iPhone afin de leur demander s’ils sont satisfaits par l’expérience avec la reconnaissance faciale. Et dans les réponses, il y a une option permettant à l’utilisateur d’indiquer qu’il préfère les scanners d’empreintes digitales.